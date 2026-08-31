El trámite para otorgar la concesión de agua al proyecto minero Los Azules sumó un nuevo avance administrativo. Según confirmó a DIARIO HUARPE el director de Hidráulica de San Juan, José María Ginestar, el informe técnico ya regresó al Consejo de Hidráulica y comenzó una etapa de análisis por parte de los consejeros regantes, uno de los pasos previos a una definición sobre el expediente.

"Volvió el informe técnico al Consejo. Ahí lo tienen los consejeros regantes para su estudio", explicó Ginestar al ser consultado por el estado del expediente.

Cuánta agua pide Los Azules y cuánto pagaría

La concesión solicitada es por 244,2 litros por segundo, un volumen equivalente al consumo de una finca de unas 250 hectáreas. Se trata de un requisito indispensable para la etapa de producción plena del proyecto, prevista para 2030, no para las tareas actuales de exploración. A cambio de ese derecho de uso, Los Azules debería pagar un canon estimado en unos US$5 millones, cerca de $8.000 millones al tipo de cambio actual. Sobre esto cabe destacar que el monto puede variar y lo decidirá Rentas una vez aprobada la conseción.

Qué dice el Código de Aguas

Ginestar citó el artículo 35 del Código de Aguas (Ley 190-L), que fija los requisitos generales de toda solicitud de concesión, y los artículos 110 a 116, que regulan el uso minero del agua: allí se establece que la concesión se otorga por cinco años renovables mientras continúe la explotación, y que requiere un dictamen previo de la autoridad minera. La obligación de informar a la Junta de Riego surge, en tanto, del artículo 36 del Código, que exige notificar a las juntas y comisiones de regantes toda solicitud que pueda afectarlas.

Una definición que Calingasta sigue de cerca

El destino de ese canon se convirtió en tema de debate en el departamento. En julio, la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica) planteó que los fondos podrían aplicarse a obras hídricas locales. Su presidente, José Adolfo Ibazeta, había señalado a este medio que en el departamento hay más de 200 kilómetros de canales que requieren mantenimiento permanente: "Con esos fondos se podrían comprar maquinarias y solucionar problemas que tenemos desde hace muchos años con la monda de canales", afirmó.

Poco después, el Concejo Deliberante de Calingasta aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación, impulsado por el concejal Heber Tapia, para pedirle a Hidráulica que priorice en el departamento las obras financiadas con cánones mineros. La Junta de Riego local, por su parte, aclaró que no había autorizado ninguna gestión propia sobre esos fondos y remarcó que la decisión debe tomarse institucionalmente, a través de Hidráulica. Luego Ginestar señaló a este medio que esta de acuerdo con el pedido y que incluso hace falta màs que esos 5 millones de dólares que en teoría pagaría los azules.

Qué falta para la aprobación

Una vez resueltas las observaciones de los regantes y los aspectos técnicos pendientes, el expediente podrá avanzar hacia la instancia final de aprobación. Recién entonces pasará a Rentas, que calculará el monto definitivo y emitirá la boleta de pago. "Después pasa a Rentas, se hace el cálculo y con eso se emite la boleta de pago", precisó Ginestar.

Aunque evitó fijar plazos concretos, aseguró que el objetivo es avanzar lo más rápido posible sin omitir ninguna instancia: "Hay que salvar todas las consultas de los regantes y también algunas consultas técnicas que nosotros mismos hemos planteado para entender bien cómo funciona el tema del agua en Alta Cordillera".