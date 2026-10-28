El peronismo de San Juan conmemoró a Néstor Kirchner al cumplirse 16 años de su fallecimiento. Se dio un acto frente al busto del expresidente ubicado en los jardines del Centro Cívico de San Juan.

Entre los presentes estuvo Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del Partido Justicialista de San Juan, como también José Luis Gioja. También participó Beatriz Muñoz, presidenta de la Junta de Desamparados y concejal de Capital. La convocatoria incluyó además a Facundo Perrone, Leonardo Gioja y Mario Herrero; los concejales capitalinos Javier García y Ariel Palma; la edil de Rawson Romina Ríos y Facundo Bustos, referente de Argentina Viva.

El encuentro se realizó este martes 27 de octubre, fecha en la que se recuerda la muerte de Kirchner, ocurrida en 2010. El busto del Centro Cívico se convirtió con los años en un punto de referencia para los homenajes al exmandatario en San Juan. El sector que conduce Gioja volvió a elegir ese lugar para la conmemoración, en una convocatoria que reunió a dirigentes cercanos al exgobernador y a representantes de distintos espacios del peronismo local.

La elección del sitio tiene también una dimensión histórica. En 2011, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Kirchner, se realizó en ese sector del Centro Cívico un acto durante el cual se colocó la piedra basal del monumento que sostendría el busto. Desde entonces, la escultura fue escenario de homenajes en distintas fechas conmemorativas y de encuentros de dirigentes justicialistas. En aniversarios anteriores, Gioja también encabezó homenajes en el mismo punto del predio estatal.

El recuerdo de Kirchner mantiene un vínculo particular con la trayectoria política de Gioja. Durante la presidencia del santacruceño, el entonces gobernador sanjuanino fue uno de los mandatarios cercanos al proyecto kirchnerista. Esa relación tuvo expresiones en la provincia a través de visitas presidenciales y anuncios vinculados con obras públicas, viviendas, educación e infraestructura, entre ellos el proyecto hidroeléctrico Caracoles.

A 16 años de la muerte del expresidente, el acto volvió a reunir al sector giojista en un espacio cargado de significado para el kirchnerismo sanjuanino. La presencia de Quiroga Moyano, al frente del PJ provincial, se sumó a la de concejales y dirigentes vinculados al espacio de Gioja, en una jornada centrada en recordar a quien gobernó el país entre 2003 y 2007.