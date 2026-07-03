La unidad que el peronismo sanjuanino pregona en el discurso volvió a chocar con la realidad parlamentaria. Durante el tratamiento de la Ley de Desarrollo Minero Local, impulsada por el oficialismo, el interbloque peronista volvió a exhibir diferencias internas al momento de votar una iniciativa clave.

Si bien la mayoría de los legisladores peronistas acompañó el proyecto, los diputados Mario Herrero y Graciela Seva se pronunciaron en contra, marcando una nueva fisura dentro del espacio. La escena recordó lo ocurrido apenas semanas atrás con la Ley de Financiamiento, cuando el bloque había resuelto mayoritariamente rechazar la iniciativa oficialista, pero Omar Ortiz y Eduardo Cabello votaron a favor, mientras que la ausencia de Pedro Albagli terminó favoreciendo el resultado buscado por el oficialismo.

Las dos votaciones consecutivas dejaron al descubierto que, más allá de los mensajes de unidad que bajan los principales referentes del partido, la convivencia entre los distintos sectores internos sigue lejos de consolidarse o poder plasmarse en acciones directas.

La división también quedó reflejada en la conducción partidaria. El presidente del PJ de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, acompañó la Ley de Desarrollo Minero Local, mientras que la vicepresidenta del partido, Graciela Seva, votó en contra. No se trata de un dato menor: Quiroga Moyano es identificado con el espacio que responde a Sergio Uñac, mientras que Seva mantiene un alineamiento político con José Luis Gioja.

Las diferencias exceden el ámbito legislativo y también se expresan en los gestos políticos. Tras el lanzamiento de la candidatura de Sergio Uñac a la presidencia de la Nación para 2027, anunciado en una entrevista con un canal de streaming de Buenos Aires, la reacción del giojismo no pasó inadvertida. Pocas horas después, José Luis Gioja publicó una fotografía junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien aparece como uno de los posibles competidores de Uñac en una eventual interna del peronismo nacional.

En ese contexto, las señales que emiten ambos sectores parecen ir en sentido contrario al discurso de reunificación que sostienen públicamente. Mientras los principales dirigentes aseguran trabajar para contener a todas las expresiones del justicialismo dentro de un mismo proyecto, las votaciones en la Cámara de Diputados y los movimientos políticos muestran que la disputa entre el uñaquismo y el giojismo continúa vigente.

La reiteración de estos episodios alimenta la percepción de que el PJ sanjuanino todavía no logra cerrar sus diferencias. Como resume el dicho popular, "dime de qué alardeas y te diré de qué careces": mientras la dirigencia en los micrófonos insiste en hablar de unidad, los hechos reflejan que el partido aún no consigue exhibir una posición común ni siquiera en dos sesiones legislativas consecutivas.