"Hemos determinado seguir". Con esa frase, pronunciada en el programa Café de la Política que se emite por HUARPE TV, Eduardo Cabello confirmó que buscará un nuevo mandato al frente de la CGT San Juan y dejó en claro que la continuidad de la actual conducción está encaminada. Aunque la central obrera todavía espera la llegada de un veedor de la CGT nacional para formalizar el proceso electoral, el dirigente de la Uocra reveló que la regional ya comunicó la existencia de una lista única encabezada por él.

En ese escenario, incluso si surgiera una disputa interna impulsada por sectores vinculados a la intersindical, la actual conducción aparece con los números necesarios para sostenerse al frente de la principal central obrera de la provincia.

Si bien el mandato de las actuales autoridades venció en abril, la CGT San Juan todavía se encuentra dentro de los plazos establecidos por el estatuto para concretar la renovación. Según explicó Cabello, la conducción local ya notificó a las autoridades nacionales sobre el proceso y aguarda la designación de un veedor que supervise el Congreso Electivo y valide la elección.

La última renovación de autoridades se realizó en 2021, cuando Cabello fue reelecto al frente de una conducción integrada por gremios de peso como Uocra, Suoes, AOMA, Luz y Fuerza, UTA, SEC, ATSA y Smata, entre otros. Cuatro años después, el dirigente de la construcción parece haber logrado conservar buena parte de esa estructura sindical.

A ese esquema de apoyos se sumó un actor clave: UPCN. El sindicato estatal es, por amplio margen, la organización gremial con mayor cantidad de afiliados en la provincia y su respaldo resulta determinante dentro de cualquier proceso electoral de la CGT.

La importancia de ese acompañamiento se explica por el propio sistema de representación de la central obrera. Los delegados que participan del Congreso Electivo se distribuyen de acuerdo con la cantidad de afiliados cotizantes de cada organización sindical. Por eso, contar con el respaldo de UPCN representa una ventaja significativa frente a cualquier eventual competencia interna.

Según datos sindicales, UPCN supera ampliamente al resto de las organizaciones en volumen de afiliados con 25.000, mientras que gremios como UOCRA, Luz y Fuerza y la UOM rondan los 5.000 afiliados cada uno. También aparecen con peso específico el SEC, con unos 3.300 afiliados, y la UDA, con alrededor de 3.000.

Dentro del sindicalismo sanjuanino existe además una lectura que vincula el fortalecimiento de la relación entre Cabello y José "Pepe" Villa con una decisión política tomada en los últimos años. El actual titular de la CGT incorporó al histórico dirigente de UPCN como asesor en la Cámara de Diputados, una situación que le permitió continuar como trabajador activo y evitar el retiro por jubilación. De esa manera, Villa pudo volver a competir en las elecciones de su gremio, donde terminó encabezando una lista única.

Ese entendimiento político aparece hoy como una de las claves que explican la tranquilidad con la que Cabello transita el proceso de renovación de autoridades.

El principal foco de cuestionamientos a la conducción actual se encuentra hoy en la intersindical lanzada recientemente en San Juan. El espacio reúne a organizaciones como la UOM, La Bancaria, Satsaid y otros sindicatos que vienen planteando una agenda propia y mayores niveles de autonomía respecto de las estructuras nacionales.

Uno de sus impulsores es el titular de la UOM, Martín Solazzo, quien en las últimas semanas marcó diferencias con la dinámica de la CGT provincial y defendió la necesidad de construir una herramienta sindical con capacidad de tomar decisiones específicas para la realidad sanjuanina.

Sin embargo, las diferencias políticas no parecen traducirse, por ahora, en una amenaza concreta para la continuidad de Cabello. La existencia de una lista única, el respaldo de los gremios con mayor representación dentro del Congreso Electivo y el acuerdo alcanzado con UPCN colocan al actual delegado regional en una posición de fortaleza.

Por eso, aun cuando la intersindical o algún sector disidente decidiera impulsar una competencia de último momento, la conducción actual aparece con los votos suficientes para imponerse. Con internas o sin ellas, todo indica que Eduardo Cabello seguirá al frente de la CGT San Juan.