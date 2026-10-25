El petróleo se consolidó como el principal producto de exportación de Argentina durante septiembre, al superar a la soja y al maíz en el ranking de ventas al exterior. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los envíos de crudo alcanzaron los US$1.127 millones, equivalentes al 11,2% del total exportado.

El avance se produjo en paralelo con un récord de producción nacional, que llegó a los 973.700 barriles diarios durante septiembre, un crecimiento interanual del 15,5%. Con ese volumen, el país quedó a 26.300 barriles diarios de alcanzar el millón, una meta que el sector energético espera concretar.

Vaca Muerta, el motor de la producción petrolera

El crecimiento está impulsado principalmente por Vaca Muerta, que produjo 698.500 barriles diarios de petróleo durante septiembre, el equivalente al 71,7% del total nacional. La formación neuquina concentra cada vez más participación en la actividad, gracias al desarrollo del petróleo no convencional y a las inversiones destinadas a ampliar la capacidad de extracción.

Entre enero y septiembre de 2026, la producción nacional promedió cerca de 906.000 barriles diarios, un 16,3% más que en el mismo período de 2025. En ese lapso, la Cuenca Neuquina concentró el 78,3% de la extracción de crudo, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los planes para escalar en el ranking mundial

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que Argentina superará el millón de barriles diarios y señaló que las inversiones previstas podrían ayudar al país a avanzar entre los principales exportadores mundiales de petróleo. Actualmente, Argentina ocupa el puesto 16 del ranking internacional.

Uno de los proyectos centrales para ampliar las ventas al exterior es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro. La infraestructura prevé comenzar a operar a comienzos de 2027, con una capacidad inicial de 190.000 barriles diarios que podría ampliarse hasta los 700.000.

El gas también muestra crecimiento

La producción de gas natural alcanzó los 143,1 millones de metros cúbicos diarios en septiembre, un 3,2% más que en el mismo mes de 2025. De ese volumen, 86 millones de metros cúbicos diarios provinieron de Vaca Muerta, que concentra el 60% de la extracción gasífera nacional.

El desarrollo energético y la ampliación de la infraestructura aparecen como factores centrales para sostener el crecimiento exportador. Las proyecciones del sector apuntan a consolidar el papel del petróleo y el gas como motores de las ventas argentinas al mundo.