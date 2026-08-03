El precio internacional del petróleo registró una fuerte caída este domingo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión de nuevos ataques contra Irán y asegurara que existen negociaciones en marcha para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto en Medio Oriente.

La reacción de los mercados fue inmediata. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedió alrededor de un 5,5%, hasta ubicarse cerca de los 80 dólares por barril, mientras que el Brent, referencia internacional, bajó aproximadamente un 5,6%, hasta los 83 dólares.

Trump comunicó la decisión durante la noche del sábado a través de su red social Truth Social. Según explicó, Irán y otros países de la región habrían solicitado tiempo para avanzar en un pacto que incluiría la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

El mandatario estadounidense afirmó que aceptó detener el ataque previsto contra objetivos iraníes “sujeto a poder alcanzar rápidamente un acuerdo” y señaló que Israel acompañaba la iniciativa, aunque desde el gobierno israelí no hubo una confirmación oficial.

La baja del petróleo se produjo después de semanas de tensión internacional que habían llevado al barril a superar los 100 dólares en distintos momentos del conflicto. La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y generó una fuerte incertidumbre sobre el suministro energético mundial.

Uno de los puntos centrales de la crisis fue el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte importante del petróleo comercializado a nivel global. Los enfrentamientos habían complicado el tránsito marítimo y generaron temor por posibles interrupciones en el abastecimiento.

El impacto llegó rápidamente a los consumidores. El aumento del crudo elevó los costos de los combustibles, afectó al transporte aéreo por el encarecimiento del queroseno y provocó incrementos en productos vinculados al traslado de mercaderías.

Sin embargo, pese a la caída registrada este domingo, el petróleo estadounidense todavía se mantiene cerca de un 20% por encima de los valores previos al inicio del conflicto, una muestra de que los mercados continúan atentos a la evolución de la situación.

Desde Irán recibieron con cautela el anuncio realizado por Trump. Autoridades y medios iraníes no confirmaron que exista un pedido de pausa en los ataques ni un acuerdo definitivo sobre la apertura del estrecho de Ormuz.

La diferencia entre el optimismo expresado por Washington y la postura más reservada de Teherán mantiene abierta la incertidumbre sobre el futuro del conflicto. Mientras tanto, los mercados energéticos seguirán atentos a cualquier señal concreta que confirme una reducción de las tensiones en Medio Oriente.