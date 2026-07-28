El petróleo desplazó al maíz y la soja como principal exportación argentina

El petróleo crudo se consolidó como el principal producto de exportación de la Argentina durante el primer semestre de 2026, al superar por primera vez al maíz y a la harina de soja, dos de los tradicionales motores del comercio exterior argentino. Así lo reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Entre enero y junio, las exportaciones de aceites crudos de petróleo generaron ingresos por US$ 4.693 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 47,7% y una participación del 9,5% sobre el total de las ventas externas del país.

El avance permitió que el crudo desplazara al maíz, que quedó en el segundo lugar con US$ 4.171 millones exportados y una suba del 6,7% respecto del mismo período de 2025. En tanto, la harina y los pellets de soja ocuparon el tercer puesto con US$ 4.161 millones, apenas un 0,7% por encima del primer semestre del año pasado.

Un cambio en el mapa exportador

El crecimiento del petróleo fue el más significativo entre los principales productos exportados. Mientras que en el primer semestre de 2025 había generado US$ 3.177 millones, un año después sumó US$ 1.516 millones adicionales.

Los principales destinos del crudo argentino fueron Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia y Uruguay, reflejando la creciente inserción del país en los mercados internacionales de energía.

Completan el ranking de los diez productos más exportados el aceite de soja en bruto, el oro para uso no monetario, los automóviles para transporte de personas, el trigo, la carne bovina congelada, el aceite de girasol y los porotos de soja.

Récord de exportaciones

En conjunto, las exportaciones argentinas alcanzaron US$ 49.454 millones durante el primer semestre de 2026, un incremento interanual del 24,4%. Los diez principales productos concentraron el 55% del total de las ventas externas.

El desempeño estuvo impulsado en gran medida por el sector energético. Según el Indec, la balanza comercial de combustibles y energía registró un superávit de US$ 5.076 millones, un 61,7% superior al obtenido en igual período de 2025.

Las exportaciones energéticas totalizaron US$ 6.594 millones, con un crecimiento del 42,5%, mientras que las importaciones del sector ascendieron a US$ 1.518 millones, apenas un 1,9% más que un año atrás.

El peso del sector energético

Dentro de las exportaciones energéticas, el petróleo crudo concentró el 71,2% del total. También crecieron las ventas de naftas, butanos licuados y propano licuado.

En contrapartida, las importaciones estuvieron encabezadas por el gas natural licuado (GNL), la energía eléctrica y el gas natural en estado gaseoso, compras que responden principalmente al aumento de la demanda durante el invierno.

Especialistas explican que, aunque la Argentina produce alrededor de 140 millones de metros cúbicos diarios de gas, en los meses más fríos el consumo supera los 180 millones, lo que obliga a importar GNL para cubrir el faltante mientras se amplía la capacidad de transporte.

Perspectivas para 2026

Las proyecciones para el cierre del año indican que las exportaciones de combustibles y energía podrían alcanzar los US$ 11.300 millones, mientras que el superávit de la balanza energética superaría los US$ 12.000 millones, por encima del récord registrado en 2025.

A ese escenario se suma el avance del oleoducto VMOS, que unirá la cuenca neuquina con Punta Colorada, en Río Negro. La obra, que ya supera el 75% de ejecución, permitirá incrementar significativamente la capacidad de transporte de petróleo y potenciar las exportaciones energéticas a partir de fines de 2026.