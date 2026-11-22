Las exportaciones argentinas se encaminan a superar por primera vez en la historia los 100.000 millones de dólares durante 2026, impulsadas principalmente por el crecimiento de las ventas de petróleo y combustibles. Según los datos del intercambio comercial correspondientes a octubre, el país acumuló US$87.328 millones en los primeros diez meses del año y quedó cerca de superar su máximo histórico anual.

El desempeño del comercio exterior estuvo marcado por el crecimiento de Vaca Muerta y el aumento de las ventas de energía al mercado internacional. De mantenerse la tendencia durante el último bimestre, Argentina podría cerrar el año con un volumen de exportaciones superior a los US$100.000 millones.

El petróleo se convirtió en el principal motor exportador

Durante octubre, las exportaciones argentinas superaron los US$10.000 millones por segundo mes consecutivo, consolidando un desempeño que permitió superar el total vendido al exterior durante todo 2025. Además, el acumulado anual quedó a solo US$1.518 millones del récord histórico de US$88.846 millones registrado entre enero y diciembre de 2025.

Uno de los sectores que más contribuyó a este crecimiento fue el de Combustibles y Energía, que registró un incremento interanual del 93,9% durante octubre y alcanzó los US$1.734 millones. Este rubro explicó por sí solo el 40% del aumento total de las exportaciones argentinas en ese mes.

Dentro de ese desempeño, el petróleo crudo se consolidó como el principal producto individual exportado por el país, desplazando a otros productos tradicionales del agro. En octubre, las ventas de crudo alcanzaron los US$1.169 millones, con un crecimiento del 121,7% respecto del mismo mes de 2025.

Ese monto representó el 11,6% del total de las exportaciones argentinas durante octubre. El avance estuvo relacionado con el crecimiento de la producción de Vaca Muerta y con la evolución de los precios internacionales del petróleo.

Vaca Muerta y los precios internacionales

El desarrollo de la formación neuquina fue uno de los factores centrales para explicar el crecimiento de las ventas energéticas al exterior. En septiembre, Vaca Muerta había alcanzado un nuevo récord de producción, consolidando su protagonismo dentro de la matriz exportadora argentina.

A ese escenario se sumó el comportamiento del mercado internacional, donde el barril de petróleo Brent promedió casi US$108 durante octubre. Ese valor representó un incremento interanual del 68%, en un contexto marcado por el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente.

El crecimiento de las exportaciones energéticas modificó la composición de los principales productos vendidos por Argentina al mundo. Mientras que en 2025 el petróleo crudo ocupaba el cuarto lugar del ranking, durante 2026 pasó a encabezar la lista.

Qué proyectan para las exportaciones en 2027

Las perspectivas para el próximo año también muestran expectativas favorables para el comercio exterior argentino, aunque con un crecimiento menos extraordinario que el previsto para 2026. Desde la consultora Abeceb anticiparon que las exportaciones estarán impulsadas por tres sectores estratégicos: energía, minería y agroindustria.

Entre los factores destacados aparecen el aumento de la producción de Vaca Muerta, el desarrollo de infraestructura para exportar desde Río Negro y los proyectos mineros vinculados al litio y los minerales metalíferos. A esto se sumaría la consolidación de la producción agropecuaria.

Sin embargo, los analistas también prevén una moderación de los precios internacionales, incluido el petróleo Brent. Además, una eventual recuperación de la actividad económica podría incrementar las importaciones de insumos y bienes de capital.

En ese escenario, Abeceb proyectó que la balanza comercial argentina podría registrar un superávit cercano a los US$25.000 millones durante 2027. De esta manera, el desafío será sostener el crecimiento de las ventas al exterior y aprovechar el potencial de los sectores que actualmente impulsan el ingreso de divisas.