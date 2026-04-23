El precio del petróleo podría registrar una suba abrupta y alcanzar valores de entre 150 y 200 dólares por barril si continúa la caída de los inventarios a nivel global. Especialistas advierten que el mercado se acerca a un punto crítico en el que la oferta podría no alcanzar para cubrir la demanda.

En los últimos meses, las reservas comerciales y estratégicas fueron utilizadas para compensar problemas de producción y tensiones internacionales. Sin embargo, ese recurso comienza a agotarse y podría dejar al sistema sin margen de maniobra en el corto plazo.

Según analistas del sector, el riesgo principal es que el mercado pase de una situación de ajuste controlado a una escasez real de crudo. En ese escenario, los precios dejarían de subir de forma gradual para hacerlo de manera brusca, impulsados por la falta física del recurso.

El contexto internacional también suma presión. Las tensiones en regiones clave para el suministro energético mundial generan incertidumbre y aumentan la volatilidad de los precios, que ya mostraron fuertes movimientos en las últimas semanas.

De concretarse este escenario, el impacto sería global. Un petróleo más caro encarece el transporte, la producción y los costos energéticos, lo que podría trasladarse a los precios y afectar el consumo, en un contexto económico ya marcado por la inflación.

Además, un escenario de precios elevados podría acelerar cambios estructurales en el sistema energético, impulsando inversiones en energías alternativas y estrategias de menor dependencia del petróleo.