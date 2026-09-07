El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a sacudir al mercado energético internacional. Este lunes, el petróleo Brent llegó a superar los 97 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, se ubicó por encima de los 92 dólares. Ambos valores alcanzaron máximos de varias semanas.

La suba se produjo luego de una nueva escalada de ataques en Medio Oriente, que incluyó acciones contra buques petroleros vinculados a ambos países. La situación incrementó el temor de que el conflicto termine afectando el tránsito de crudo a través del estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos estratégicos para el comercio energético mundial.

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz

El tránsito marítimo por la zona se redujo fuertemente en los últimos días. Según datos citados por Reuters, durante los últimos diez días circularon en promedio apenas diez barcos comerciales por día, el nivel más bajo desde mayo. (

La posibilidad de nuevas restricciones sobre esa ruta genera especial preocupación porque una interrupción prolongada podría provocar un fuerte impacto sobre la oferta mundial de petróleo y llevar los precios todavía más arriba.

De hecho, analistas advirtieron que, si los ataques contra los buques continúan y se profundizan las dificultades para transportar crudo, el Brent podría llegar hasta los US$120 por barril.

Qué puede pasar con los combustibles

El salto del petróleo también mantiene en alerta a los mercados por sus posibles efectos sobre la inflación y los costos de transporte y energía. Una escalada sostenida podría trasladarse progresivamente a distintos sectores de la economía mundial.

En Argentina, el precio internacional del crudo es un factor relevante para el mercado de combustibles, aunque su impacto local no es automático y depende también de los precios internos, los costos de refinación, los impuestos y el tipo de cambio.

Por ahora, el mercado sigue de cerca la evolución del conflicto entre Washington y Teherán y, especialmente, cualquier nuevo ataque o restricción que pueda afectar el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.