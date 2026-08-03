Los mercados financieros internacionales reaccionaron con fuertes movimientos tras los últimos anuncios vinculados al conflicto en Medio Oriente. El precio del petróleo registró una marcada caída, mientras que los futuros de las acciones en Estados Unidos y Europa avanzaron ante las expectativas de que pueda alcanzarse una solución negociada.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedió un 5,2% y se ubicó alrededor de los 80,26 dólares por barril.

En tanto, el Brent, principal referencia internacional del mercado petrolero, cayó un 4,7% hasta los 83,77 dólares por barril.

La fuerte baja del crudo se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara un mensaje en su red social Truth Social en el que confirmó la cancelación de una serie de ataques militares que estaban previstos contra territorio iraní.

La decisión fue interpretada por los mercados como una señal de distensión y abrió expectativas sobre la posibilidad de avanzar hacia una negociación diplomática que permita reducir las tensiones en la región.

Según la información difundida por la Casa Blanca, Irán y otros países de Medio Oriente habrían solicitado una pausa para avanzar en un eventual acuerdo integral.

Entre los puntos que formarían parte de esa negociación se encuentra la reapertura inmediata y total del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de hidrocarburos.

El eventual pacto también contemplaría el cese de los programas vinculados al desarrollo nuclear iraní, uno de los principales puntos de tensión entre Teherán y Washington.

La posibilidad de una reducción de las hostilidades generó una reacción positiva en los mercados accionarios, debido a que un escenario de menor tensión geopolítica podría reducir el riesgo de interrupciones en el suministro energético mundial.

El comportamiento del petróleo será seguido de cerca durante las próximas jornadas, especialmente por la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el comercio global de hidrocarburos y por la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.