El precio internacional del petróleo alcanzó su nivel más alto en los últimos cuatro años en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula una parte clave del suministro energético global.

En los mercados, el barril de Brent llegó a superar los 120 dólares e incluso rozó los 124 a 126 dólares en las últimas jornadas, impulsado por el temor a un bloqueo prolongado en la región.

El factor central detrás de la suba es la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente, especialmente por el conflicto que involucra a Estados Unidos e Irán, que mantiene en riesgo la normal circulación de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es clave para el comercio global de energía, ya que por allí transita una proporción significativa del petróleo mundial. Cualquier interrupción genera un impacto inmediato en los precios internacionales y en las expectativas del mercado.

La volatilidad es uno de los rasgos principales del escenario actual. En los últimos días, el precio del crudo mostró fuertes subas ante rumores de cierre del estrecho, pero también caídas abruptas cuando surgieron señales de reapertura o tregua temporal.

Analistas advierten que, si la crisis se prolonga, el petróleo podría mantenerse en niveles elevados durante gran parte del año, con impacto directo en la inflación global, los costos de transporte y los precios de los combustibles.

En este contexto, el mercado energético se mantiene en alerta, atento a cualquier novedad política o militar que pueda alterar el equilibrio entre oferta y demanda en una de las regiones más sensibles del mundo.