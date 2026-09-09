El petróleo registró este miércoles una suba superior al 3% y volvió a superar la barrera de los US$100 por barril, en medio de la nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

El Brent, referencia para buena parte del mercado internacional, se negoció alrededor de los US$100,60, mientras que el WTI, utilizado como referencia en Estados Unidos, llegó a los US$95,11 después de avanzar un 2% respecto del cierre anterior.

El precio alcanzó así su nivel más alto desde principios de julio, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el impacto que pueda tener el conflicto sobre el suministro mundial de crudo.

El ataque a cinco buques petroleros

La nueva suba se produjo luego de que Estados Unidos atacara cinco buques petroleros iraníes. Cuatro de las embarcaciones fueron destruidas en el Golfo de Omán, mientras que otra, el Derya, fue alcanzada cerca de la isla de Jark.

La zona tiene especial importancia para Irán debido a que la isla de Jark es uno de los principales puntos estratégicos utilizados para las exportaciones de petróleo del país.

La posibilidad de que el conflicto afecte las rutas de transporte y el abastecimiento energético genera preocupación entre los inversores y suma presión sobre las cotizaciones internacionales.

Los mercados reaccionaron con preocupación

La tensión también repercutió en los mercados financieros. En Europa, las principales bolsas operaron en terreno negativo, con Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt registrando pérdidas cercanas al 2%.

En Wall Street, los principales índices también anticipaban una jornada negativa. El Dow Jones retrocedía 0,29%, el S&P 500 bajaba 0,14% y el Nasdaq cedía 0,21%.

La reacción refleja el temor de los mercados a una mayor escalada del conflicto y a sus posibles consecuencias sobre el comercio y la energía a nivel global.