El Partido Justicialista de San Juan conmemoró este sábado por la mañana un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón con un acto cargado de simbolismo, que tuvo como principal atractivo el descubrimiento de un busto del fundador del movimiento peronista y creador del Partido Justicialista en la sede central de la fuerza política.

La ceremonia reunió a dirigentes, militantes y referentes históricos del espacio, quienes participaron del homenaje al tres veces presidente de la Nación y reivindicaron la vigencia de los principios del peronismo. La actividad estuvo encabezada por el presidente del PJ sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano, acompañado por la vicepresidenta Graciela Seva.

También dijeron presente el diputado nacional Cristian Andino, el exgobernador José Luis Gioja y otros dirigentes partidarios, quienes compartieron el acto junto a militantes y simpatizantes que se acercaron a la sede para recordar la figura de Perón.

El momento central de la jornada fue el descubrimiento del busto conmemorativo, una obra que desde ahora ocupará un lugar destacado en la sede del partido como homenaje permanente al líder justicialista.

Desde el PJ, el presidente Quiroga Moyano, destacó el significado político y simbólico de la iniciativa. A través de un mensaje difundido tras la actividad, expresó que "hoy dejamos inaugurado el busto del General Juan Domingo Perón en la sede del Partido Justicialista de San Juan. Un emotivo homenaje a nuestro líder, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por los ideales y las banderas del peronismo".

El homenaje se desarrolló en el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de Perón, ocurrido el 1 de julio de 1974. Como ocurre cada año, distintas agrupaciones y dirigentes justicialistas realizan actividades para recordar su legado político y su influencia en la historia argentina.

En San Juan, la inauguración del busto buscó dejar una marca permanente en la sede partidaria y reforzar el vínculo con la figura del líder del movimiento. El acto también sirvió como punto de encuentro entre dirigentes de distintas generaciones del peronismo provincial, en una ceremonia donde el recuerdo histórico estuvo acompañado por un mensaje de continuidad política y de reafirmación de los valores que identifican al justicialismo.