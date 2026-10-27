La sede central del Partido Justicialista (PJ) de San Juan reunió a dirigentes, intendentes y organizaciones que integraron el frente electoral que obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones legislativas de 2025 y llevó a Cristian Andino a la Cámara de Diputados de la Nación. La convocatoria surgió por iniciativa del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) y tuvo dos motivos centrales: celebrar aquel resultado electoral y destacar la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

El PJ celebró el triunfo de Lula por considerar que se impuso la opción popular frente al candidato de la ultraderecha, Flávio Bolsonaro. En esa lectura política, los dirigentes destacaron que el presidente brasileño representa banderas históricas vinculadas al peronismo, una coincidencia ideológica que sumó un componente regional a la convocatoria.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Andino también dejó una definición sobre el significado político de la victoria de Lula. "El triunfo de Lula destaca a una nación que no quiere medirse por la riqueza de unos pocos, sino por la dignidad de la mayoría”, sostuvo.

El principal orador del acto fue Andino, el dirigente sanmartiniano que encabezó la lista de Fuerza San Juan en las legislativas de 2025. Antes de su intervención, hablaron tres de los integrantes de aquella boleta que estuvieron presentes: Edith Liquitay, del PTP; Gabriel Castro, del Frente Renovador; y Rosana Rubiño, del Frente Grande.

La actividad fue conducida por Federico Agüero, dirigente del PTP, y contó con representantes de los distintos espacios políticos que participaron del armado electoral. Por el Frente Renovador estuvo Franco Aranda, mientras que Patria Grande tuvo como representante a Guillermo Beloscoain.

El PJ, anfitrión del encuentro, estuvo representado por su presidente, Juan Carlos Quiroga Moyano, y la vicepresidenta Graciela Seva, además de otras autoridades partidarias.

Entre los intendentes presentes estuvieron Daniela Rodríguez, de Chimbas; Daniel Banegas, de 9 de Julio; David Domínguez, de Ullum; José Castro, de Angaco; Analía Becerra, de San Martín; Matías Espejo, de Jáchal; y Juan Carlos Abarca.

Las ausencias que llamaron la atención

La reunión también dejó ausencias significativas, especialmente entre dirigentes que compartieron la boleta con Andino en las legislativas de 2025. No estuvieron Romina Rosas, intendenta de Caucete, ni Fabián Gramajo, referente de San Juan Te Quiero, dos dirigentes que fueron protagonistas de aquel armado electoral.

Tampoco asistieron José Luis Gioja ni Facundo Perrone, cuya ausencia llamó la atención por tratarse de una actividad realizada en la sede central del PJ. El senador Sergio Uñac tampoco participó y, en esta oportunidad, no envió un mensaje.

Otra ausencia destacada fue la de Fabián Aballay, intendente de Pocito y vicepresidente segundo del Partido Justicialista.

Así, el encuentro combinó la reivindicación del resultado electoral de 2025 con una lectura política regional favorable a Lula. La convocatoria reunió a representantes de distintas fuerzas, aunque también dejó expuestas las ausencias de varios protagonistas de aquel armado electoral.