La sesión de este jueves en la Cámara de Diputados pondrá al peronismo sanjuanino frente a un dilema político complejo. Si acompaña el proyecto para autorizar un financiamiento por hasta US$600 millones, podría contribuir a poner en marcha uno de los planes de infraestructura más ambiciosos de la gestión de Marcelo Orrego. Pero si decide rechazarlo, también corre el riesgo de quedar asociado a un freno para obras, viviendas y generación de empleo en un contexto económico donde la obra pública nacional prácticamente desapareció.

La iniciativa busca financiar obras de infraestructura vial, viviendas, establecimientos educativos, centros de salud y otras intervenciones estratégicas distribuidas en distintos departamentos de la provincia. En el Gobierno consideran que se trata de una herramienta clave para acelerar la inversión pública y sostener la actividad económica.

Sin embargo, el debate excede la cuestión financiera. Dentro del PJ ya comenzó a discutirse cuál puede ser el impacto político de una decisión que, cualquiera sea el sentido del voto, tendrá consecuencias hacia adelante.

Si el oficialismo logra aprobar la iniciativa con una amplia mayoría y el programa se traduce en obras, empleo y movimiento económico, Orrego podría sumar uno de los principales activos políticos de su gestión de cara a la segunda mitad de su mandato y al escenario electoral de 2027.

La preocupación no es menor. Distintos referentes de la construcción y la producción estimaron ante DIARIO HUARPE que el impacto económico del programa podría ser significativo, generando entre 3.000 y 5.000 nuevos puestos de trabajo, con efectos que comenzarían a percibirse hacia fines de este año.

Allí aparece la principal tensión para el justicialismo. Acompañar el financiamiento podría ser leído por algunos sectores internos como un aporte a la consolidación de una gestión rival. Pero rechazarlo también implicaría asumir el costo de votar en contra de un paquete de inversiones que promete empleo, actividad económica e infraestructura para distintos departamentos.

En otras palabras, el PJ enfrenta una situación incómoda. Si acompaña, ayuda a poner en marcha una herramienta que podría fortalecer políticamente al oficialismo. Si rechaza, corre el riesgo de quedar expuesto frente a sectores productivos, empresariales y sindicales que vienen reclamando reactivación económica y obra pública.

Por ahora, la conducción partidaria mantiene consultas con intendentes y dirigentes territoriales antes de fijar una posición definitiva. Pero más allá del resultado de la votación, la sesión dejará otra discusión abierta dentro del peronismo: cómo diferenciarse del oficialismo sin quedar enfrentado a una agenda de obras, empleo e inversión que podría contar con respaldo social si logra materializarse.