La Municipalidad de la Ciudad de San Juan alcanzó el 85% de avance del Plan 50 Cuadras, con 74.375 metros cuadrados pavimentados y recuperados sobre un total de 87.500 previstos. En el marco de los trabajos, este viernes 23 de octubre se realizarán tareas de limpieza y bacheo en calle Santa Fe, con cortes parciales de tránsito en distintos tramos.

Las intervenciones se desarrollarán entre General Acha y Tucumán, y desde Tucumán hasta avenida Rioja. Por este motivo, las autoridades municipales solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en los sectores afectados.

Dónde se realizarán los trabajos

Durante la jornada, los equipos municipales concentrarán las tareas sobre calle Santa Fe, donde se llevarán adelante trabajos destinados a mejorar el estado de la calzada y las condiciones de circulación.

Además, se ejecutarán tareas de reposicionamiento de tapas de BR y de tormenta en la zona intervenida, como parte de las acciones complementarias previstas para avanzar con la recuperación de la infraestructura urbana.

Los trabajos requerirán cortes parciales de tránsito, por lo que se recomienda a los automovilistas prestar atención a las indicaciones del personal y considerar posibles demoras al circular por el microcentro.

Cómo consultar los cortes de calles

La Municipalidad informó que los detalles sobre las interrupciones y las modificaciones previstas para la circulación pueden consultarse en la plataforma oficial de cortes de calles, disponible en cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.

Un plan para mejorar la circulación

El Plan 50 Cuadras busca recuperar calles de la Ciudad de San Juan y mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial. Con más de 74 mil metros cuadrados intervenidos, el programa continúa avanzando hacia el objetivo de completar los 87.500 metros cuadrados contemplados en su planificación.