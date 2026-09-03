El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno de Milei continúa abierto y sin próxima solución. Tras el fracaso de la reciente reunión paritaria en la que el Poder Ejecutivo ofertó un incremento salarial del 3% —monto que no alcanza a cubrir la inflación acumulada de junio, julio y agosto, cercana a los 6 puntos—, el sistema universitario público nacional transita en este momento un paro de 24 horas, pero como consecuencia directa de esta medida, se viene edificando lentamente una nueva y quinta Marcha Federal, prevista para fines de septiembre o comienzos de octubre. Así lo confirmó Guadalupe Aguiar, secretaria general del Sindicato de Docentes Universitarios de San Juan (SIDUNSJ) a DIARIO HUARPE.

En el marco de las deliberaciones mantenidas en conjunto con el Frente Sindical, CIN, CONADU y CONADU Histórica, la medida de fuerza no es aislada, sino que forma parte de un plan de lucha que está en constante actualización.

“Estamos en proceso de deliberación para emprender una quinta marcha federal. El Gobierno nacional sigue sin cumplir con la ley aprobada por el Poder Legislativo y por lo ordenado por el Poder Judicial. El frente sindical se reunirá entre mañana y pasado. Y la semana que viene, consultaremos a las bases lo que se vaya acordando", dijo Aguiar.

La medida de fuerza actual se replica en las 62 universidades públicas debido al incumplimiento del compromiso asumido en junio respecto a la recomposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), componente salarial que el propio Gobierno anuló en los haberes. Asimismo, se suman los reclamos por el desfinanciamiento de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.

Reclamos locales, desgaste y el mensaje a las familias

En otro aspecto, ante las presentaciones judiciales y los reclamos impulsados por sectores de padres de estudiantes preuniversitarios debido a la pérdida de días de clase, desde el sector docente, Aguiar expresó que “sabemos perfectamente y tenemos comprensión y solidaridad ante la angustia generada, recordando que muchos docentes también son padres y sufren la crisis. Sin embargo, la responsabilidad del conflicto recae exclusivamente en el Gobierno nacional y en el incumplimiento salarial que acumula más de cuatro meses y medio de atraso”, dijo Aguiar.

“Quienes están haciendo esos planteos, desde nuestro lugar lo que hacemos es solidarizarnos porque también somos padres y madres que enviamos a nuestros hijos a las escuelas. Ninguno de nosotros queremos que el sistema educativo se desmorone. Lo que nosotros sí les pedimos es que comprendan que la situación no está en manos de los docentes, está en manos del gobierno nacional. Lo ha dicho la justicia, lo ha dicho el poder legislativo, lo ha dicho la sociedad en cuatro marchas multitudinarias. Entonces, no podemos apuntar a los docentes como responsables de esto. Les pedimos a las familias que apunten sus energías a exigir al gobierno nacional que no cumple con sus obligaciones”, expresó la docente.

También hizo el siguiente planteo: “¿cuánto tiempo puede un trabajador trabajar gratis? No podemos pensar en una docencia esclavizada, no podemos pensar en familias que no tienen para llegar a fin de mes y que eso solamente se manifieste en una queja en los tiempos libres. Esto se hace parando, como derecho constitucional que todos tenemos para ejercer”.

"no podemos apuntar a los docentes como responsables de esto. Les pedimos a las familias que apunten sus energías a exigir al gobierno nacional que no cumple con sus obligaciones", Guadalupe Aguiar, SIDUNSJ.

Añadió también: “llevamos más de 300 días reclamando, las convocatorias siempre están hechas con amplitud a todos los sectores de la sociedad. Porque entendemos que la lucha por la educación es colectiva".

Para la definición de los próximos pasos, la Secretaría General recibió el mandato de trabajar durante las reuniones del jueves 3 y viernes 4 de septiembre junto al conjunto del Frente Universitario —incluyendo a las distintas federaciones docentes y a la federación no docente— en la articulación de medidas de fuerza y en la coordinación de la movilización nacional. Posteriormente, a comienzos de la semana próxima, el Plenario se volverá a reunir para poner en común los mandatos surgidos de las asambleas y consultas de las bases sindicales.