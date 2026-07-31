El presidente Javier Milei presentó el denominado "grillete fiscal", un proyecto que busca incorporar una regla automática para impedir que el Estado nacional funcione con déficit fiscal de manera sostenida. La iniciativa forma parte del paquete de reformas económicas impulsadas por el Gobierno y contempla consecuencias inmediatas si el Congreso no logra restablecer el equilibrio de las cuentas públicas dentro de un plazo determinado.

La propuesta establece que, si durante varios meses consecutivos el Estado registra un saldo fiscal negativo, el Congreso deberá aprobar medidas para corregir ese desequilibrio. En caso de no hacerlo dentro del tiempo previsto, el mecanismo se activará automáticamente y provocará la suspensión de todas las actividades estatales consideradas no esenciales, en un esquema similar al "shutdown" que existe en Estados Unidos.

Qué pasaría si se activa el "grillete fiscal"

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que los principales funcionarios políticos dejarían de percibir sus salarios mientras permanezca vigente el incumplimiento fiscal. La intención del Gobierno es que quienes tienen la responsabilidad de administrar el Estado enfrenten consecuencias directas si no logran mantener el equilibrio presupuestario.

La paralización alcanzaría únicamente a las actividades no esenciales de la administración pública. Los servicios considerados indispensables continuarían funcionando para garantizar la atención básica de la población, aunque el proyecto todavía deberá debatirse en el Congreso para definir el alcance de cada área.

El objetivo del Gobierno

Desde la Casa Rosada sostienen que la iniciativa busca evitar que futuros gobiernos vuelvan a financiar el gasto público mediante déficit permanente o emisión monetaria. El "grillete fiscal" forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas, entre ellas la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de consolidar el equilibrio fiscal como una obligación legal y no solo como una decisión política.

Si el proyecto obtiene respaldo parlamentario, la Argentina incorporaría una de las reglas fiscales más estrictas de la región, con sanciones automáticas para el funcionamiento del Estado y para los funcionarios responsables de la administración pública cuando no se cumplan las metas fiscales.