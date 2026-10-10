El plan de pavimentación de 50 cuadras de Capital alcanzó un 81% de avance y podría finalizar antes del plazo previsto. Así lo anunció la intendenta Susana Laciar durante una entrevista en Café de la Política, por HUARPE TV, en la que precisó que los trabajos comenzaron el 8 de junio y tienen como fecha de terminación diciembre.

“Hoy estamos en un promedio de avance del 81%. Es decir, que estamos en cuatro meses, un 81%. Es posible que terminemos antes”, afirmó la jefa comunal al hacer un balance de la obra que se desarrolla en el microcentro.

El plan forma parte de la obra pública impulsada por el gobernador Marcelo Orrego para los 19 departamentos. En Capital, el proyecto apunta a renovar calles del microcentro que, de acuerdo con Laciar, llevaban décadas sin intervenciones de pavimentación de esta magnitud.

“Algunos me dicen: ‘¿Está seguro el microcentro?’. Sí, segurísima. Pero es que no se ha hecho en un montón de tiempo. Si no se ha hecho, ¿cuándo es la oportunidad? Es ahora la oportunidad que el gobernador nos ha dado a todos los departamentos”, sostuvo.

La intendenta defendió la decisión de avanzar en ese sector y señaló que el objetivo es mejorar la circulación para automovilistas, peatones y ciclistas. También reconoció que las intervenciones generan molestias, principalmente por los cortes de tránsito, aunque consideró que son inconvenientes temporales frente a los beneficios que tendrá la ciudad una vez terminadas las obras.

“Estoy convencida y sé que va a salir bien y está saliendo”, expresó. Además, sostuvo que Capital necesita modernizar su infraestructura para responder tanto a quienes viven en el departamento como a las personas que llegan diariamente por actividades comerciales, administrativas y judiciales.

Dos frentes de pavimentación y obras en marcha

Además del plan de 50 cuadras en el microcentro, el municipio mantiene otro frente de pavimentación en calles ubicadas fuera de las cuatro avenidas. Laciar explicó que ese trabajo fue posible después de gestionar la finalización de un convenio con el Gobierno provincial que había quedado pendiente.

Entre los sectores mencionados por la intendenta se encuentran Arenales y Paula, además de calles de Concepción y otros puntos de la ciudad. También indicó que se trabaja sobre Tucumán y que los equipos avanzaron por Chile y Manipú.

De esa manera, la comuna combina las obras del microcentro con intervenciones en otros sectores de Capital. Laciar también se refirió a los trabajos en plazas y espacios públicos, que en algunos casos debieron avanzar por etapas debido a las limitaciones presupuestarias.

La jefa comunal señaló que las obras deben completarse dentro de los plazos que requiere cada intervención y rechazó que su ejecución esté supeditada a las elecciones de 2027.

“Yo tengo que arrancar desde que inició la gestión y pudimos ordenar desde el inicio de la gestión. Yo le tengo que dar respuesta al vecino, son cuatro años, desde el inicio de la gestión hasta el final”, afirmó.

En cuanto a las molestias que producen los cortes, Laciar indicó que algunas calles pueden presentar mayores complicaciones de tránsito. Mencionó especialmente a Santa Fe por la circulación de colectivos, aunque sostuvo que las interrupciones son acotadas.

Con un avance informado del 81%, el municipio apunta a completar el plan de 50 cuadras antes de diciembre. La intendenta se mostró confiada en que los trabajos puedan concluir antes de esa fecha, aunque el plazo definitivo dependerá del desarrollo de las tareas pendientes.

Textuales

Susana Laciar / Intendenta de la Capital