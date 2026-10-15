El Poder Judicial de San Juan confirmó que el martes 20 de octubre comenzará la prueba de ortografía del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026. La evaluación está destinada a quienes se inscribieron para la Primera Circunscripción Judicial y aprobaron previamente el examen de dactilografía.

Desde la institución recordaron que los postulantes deberán presentarse 15 minutos antes del horario establecido y concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Dónde se rendirá la prueba de ortografía

La evaluación se realizará en la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en Entre Ríos 33 Sur, Capital.

La instancia corresponde a los aspirantes que superaron la prueba de dactilografía, el primer examen del proceso de selección. En esa etapa, el 60% de los convocados se presentó a rendir y, entre quienes asistieron, el 65% logró aprobar.

El concurso registró un total de 12.293 inscriptos en toda la provincia. De ese número, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción Judicial y 775 a la Segunda, que comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia.

Un concurso establecido por la Constitución Provincial

El proceso de selección se enmarca en el artículo 45 de la Constitución de San Juan, que regula la admisión al empleo público y establece que el acceso a los cargos técnicos y administrativos debe realizarse mediante concursos.

Los aspirantes que continúan en el proceso deberán consultar el cronograma oficial para verificar su turno y cumplir con los requisitos de presentación.

El listado completo