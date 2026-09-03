El Poder Judicial de San Juan abrió una nueva licitación millonaria para avanzar con el equipamiento de su futuro edificio de avenida Ignacio de la Roza 423 Este. Se trata de la Licitación Pública N°13/2026, que contempla la “adquisición de infraestructura tecnológica” y tiene un presupuesto oficial de $812.775.620.

Según la convocatoria oficial, el acto de apertura de propuestas se realizará el 17 de septiembre de 2026 a las 9, en el edificio 25 de Mayo, ubicado en Rivadavia 473 Este. Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas ese mismo día entre las 7 y las 9. El valor del pliego fue fijado en $20.000 y no es reembolsable.

La cifra vuelve a poner el foco sobre el proceso de puesta a punto del edificio 9 de Julio, que será una de las principales sedes judiciales de la provincia. La nueva contratación no aparece aislada: durante agosto el Poder Judicial lanzó otras tres licitaciones destinadas específicamente a completar el acondicionamiento del inmueble.

La Licitación 10/2026 destinó $55 millones a la provisión y armado de muebles a medida para la primera etapa. La 11/2026, por $72.494.000, contempla cortinas roller screen y vinilos, mientras que la 12/2026, con un presupuesto de $44.880.000, busca instalar una malla antipalomas. En conjunto, esas tres contrataciones representaron otros $172.374.000.

Ahora, con la Licitación 13/2026, el Poder Judicial suma otros $812,7 millones a esa etapa de equipamiento. Si se consideran únicamente estas cuatro contrataciones, el presupuesto oficial acumulado asciende a $985.149.620.

Pero el desembolso proyectado sobre el inmueble es todavía mucho mayor. La refuncionalización del edificio 9 de Julio tuvo inicialmente un presupuesto oficial cercano a $7.986 millones y finalmente fue adjudicada a la firma Ing. Julio Nacusi Construcciones SRL por $7.569.381.114,81.

El proyecto contempla seis niveles y apunta a concentrar dependencias que actualmente funcionan dispersas en distintos puntos del centro sanjuanino. La primera etapa prevé espacios para los fueros Civil, Familia y Laboral, además de oficinas, salas de audiencia y sectores preparados para videoconferencias.

Así, mientras avanza la obra y se prepara la futura mudanza, las licitaciones muestran que el costo del nuevo edificio no termina en la construcción: muebles, protección contra aves, cortinas, vinilos y ahora infraestructura tecnológica forman parte de una segunda etapa millonaria para dejarlo operativo.