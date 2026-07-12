El proyecto de salud gratuita más emblemático de Caucete celebra ocho años de vida con un presente de expansión y modernización tecnológica. Lo que inició en julio de 2018 como una respuesta solidaria del neumonólogo y doctor Gustavo Rodríguez ante la falta de especialistas en el departamento, hoy se ha consolidado como el Policlínico Solidario de Cáritas.

El profesional recordó cómo la iniciativa surgió tras un momento personal difícil y la necesidad de devolver algo a su comunidad:

"Surge como un proyecto personal, yo me encontraba en un momento muy particular de mi vida. Habían fallecido mis padres y después mi hermano por problemas de salud. Entonces trataba de dar una vuelta de rosca, devolviendo desde la medicina como caucetero todo lo que había recibido de mi departamento" narró a DIARIO HUARPE.

Madres e hijos esperando ser atendidos mientras desayunan. (Gentileza)

Impacto social y contención

El crecimiento de este centro ha sido exponencial. En sus primeros seis meses por el 2018 logró atender al 5% de la población pediátrica de Caucete, funcionando en un espacio adaptado que antes servía como depósito. En la actualidad, gracias a la persistencia del equipo, el consultorio original sumó pediatras, psicólogos y clínicos, transformándose en un policlínico que hoy es también referencia para pacientes de 25 de Mayo, 9 de Julio y San Martín.

“Hace ocho años atrás era algo inédito desde una institución como Cáritas brindara salud a la población; hoy por hoy sigue siendo un hecho inédito porque Cáritas Caucete es la única institución de Cáritas a nivel país que realiza estos servicios" expresó el doctor.

Sin embargo, labor del policlínico no se limita a lo estrictamente médico: Rodriguez recordó como detectó que muchos niños asistían a la consulta sin haber desayunado o merendado. Desde entonces, la institución implementó hace ocho años una merienda nutritiva que se mantiene hasta hoy.

Este refuerzo alimentario, que en los meses de invierno consiste en chocolate caliente y alimentos nutritivos, busca no solo sanar la enfermedad, sino también ofrecer una contención humana e integral a los pequeños pacientes y sus acompañantes.

Payamédicos también se sumaron al policlínico de Cáritas. (Gentileza)

Cáritas se integra a la red de salud pública provincial

La firma de un convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia, gestionado a través del ministro Amílcar Dobladez, marca un antes y un después para el Policlínico de Cáritas al transformarlo en un punto de referencia formal dentro de la red sanitaria estatal.

Según destacó el doctor Rodríguez, este paso es un “hecho inédito” que permite que la solidaridad privada y la infraestructura pública trabajen de la mano.

El doctor Rodríguez fue el percutor de la idea que trasciende en Caucete. (Gentileza)

El principal objetivo de este acuerdo es dar respuesta a las exigencias de la nueva ley de receta electrónica y la digitalización del sistema público; anteriormente, las recetas en papel del centro solidario encontraban dificultades para ser aceptadas en otros centros de salud.

Gracias a este avance, el policlínico está en pleno proceso de informatización para acceder al sistema Andes, la red de historias clínicas digitales interconectadas de San Juan.

Lo que significa para el paciente es un beneficio directo: ahora los médicos de Cáritas podrán solicitar estudios y suministrar medicamentos mediante recetas electrónicas oficiales, garantizando que las personas de bajos recursos de Caucete y zonas aledañas no vean interrumpidos sus tratamientos por trabas burocráticas.

El impulso del Sanjuanino Solidario

Un hito fundamental en esta historia fue la consagración de Rodríguez como el Sanjuanino Solidario 2018, certamen organizado por DIARIO HUARPE. El doctor recordó con gratitud el apoyo del diario, no solo por el premio económico de $75.000 (que compartió con los Bomberos Voluntarios de Caucete y una fundación para niños con piel de cristal) sino por las donaciones de equipamiento.

“Diario Huarpe siempre estuvo presente y recibimos muchas colaboraciones de parte de ellos, desde aire acondicionado para mejorar las instalaciones hasta el premio” comentó con gratitud.

(Gentileza)

El profesional recordó el reconocimiento mediático y social permitió que otros profesionales se sumaran a la causa:“Darle sostén a esta actividad a través de los años ha hecho que muchos profesionales se vuelquen a colaborar" sostuvo.

Para Rodríguez, el balance de estos ocho años es claro: