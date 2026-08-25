El Policlínico Solidario de Cáritas de Caucete cumplió ocho años de trabajo comunitario y atraviesa una etapa de expansión con la incorporación de una nueva especialidad gratuita: diabetología. La atención busca acercar controles médicos a personas que, en muchos casos, dejaron sus tratamientos por dificultades económicas.

El servicio está a cargo del doctor Gerardo Carelli, oriundo de Sarmiento, quien comenzó a colaborar con Cáritas luego de ser convocado por su director, Alejandro Quiroga. Actualmente atiende un jueves al mes en la sede ubicada junto a la parroquia Cristo Rey. La próxima jornada será el jueves 17 de septiembre.

“Más o menos entre 15 y 17 pacientes he atendido las últimas veces que he ido, llegando a 20 pacientes”, contó Carelli a DIARIO HUARPE.

Debido al crecimiento de las consultas, el médico anticipó que podrían ampliar la frecuencia.

“Como ha aumentado mucho la cantidad de consultas, capaz que en un mes más o dos ya tenga que ir dos veces al mes a Cáritas”, explicó.

La atención especializada resulta especialmente importante para los pacientes con diabetes porque permite abordar la enfermedad de manera integral. “La consulta con un especialista en diabetología es importante para los diabéticos porque hacemos un enfoque integral de la diabetes”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la enfermedad puede afectar diferentes órganos. “La diabetes es una enfermedad que te produce problemas renales, problemas cardíacos, a nivel oftalmológico. Entonces hay que abordarlos en todos esos aspectos”, explicó.

La situación económica afecta los tratamientos

Durante sus consultas, Carelli detectó una realidad que se repite entre los pacientes: muchos no pueden sostener sus tratamientos médicos por falta de recursos.

“He visto muchos pacientes que son por primera vez y también muchos pacientes que ya tenían un médico y ahora, por la situación económica, no han podido continuar con los tratamientos”, relató.

También señaló que algunos “abandonan el tratamiento porque no consiguen la medicación o no la pueden comprar”.

Según el especialista, esto provocó que llegaran al Policlínico Solidario personas que presentan enfermedades mal controladas. “He visto muchos pacientes que están muy mal controlados, que han abandonado el tratamiento, han abandonado la medicación”, sostuvo.

La atención no se limita a vecinos de Caucete. El policlínico también se convirtió en referencia para pacientes de 25 de Mayo, 9 de Julio y San Martín, mientras que el espacio fue incorporando pediatras, psicólogos y médicos clínicos.

Una tarea que también llega al interior

Carelli mantiene además un trabajo solidario mediante un tráiler sanitario junto a su hermano, pediatra, y su cuñada, que realiza su residencia médica. “Todo a voluntad”, destacó sobre la iniciativa.

El equipo recorre principalmente zonas del interior de Sarmiento, donde las distancias dificultan el acceso a la salud.

“Hemos llegado a atender en una tarde 90, 100 pacientes, entre los tres”, contó.

Y volviendo al tema del policlínico en Caucete, el proyecto también podría sumar nuevos profesionales.

“Todos ellos me han dicho que quieren ir, aunque no todos juntos, pero aunque sea por partes, ir sumando especialistas”, adelantó.

Para Carelli, el trabajo solidario tiene un valor que va más allá de la consulta médica. “A mí me gusta toda la parte social, es muy gratificante”, afirmó. Y agregó: “Lo que te llena es lo que te dan ellos: la sonrisa, el agradecimiento. Eso es muy satisfactorio” cerró con entusiasmo el doctor.