La construcción del Polideportivo Municipal de Pocito en Zona Norte alcanzó el 65% de ejecución y continúa avanzando. El proyecto está destinado a fortalecer la infraestructura deportiva y generar un nuevo espacio para la práctica de distintas disciplinas.

El playón deportivo tendrá 44 metros de largo por 24 metros de ancho. La superficie estará preparada para la práctica de fútbol, vóley y básquet.

Las seis tribunas

El espacio deportivo estará rodeado por seis tribunas premoldeadas destinadas a brindar comodidad y capacidad para el público que acompañe las actividades. El 24 de septiembre de 2026 culminó el montaje de las seis estructuras.

Las tribunas fueron trasladadas desde la provincia de Mendoza por la empresa PREAR. Con la finalización de este montaje, la obra ingresará en una nueva etapa.

El aporte del deporte

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, resaltó que el nuevo espacio contribuirá a continuar con la formación de los jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas que ofrece gratuitamente el Municipio. “El deporte es uno de los principales pilares de la gestión, como herramienta de inclusión, desarrollo y bienestar”, expresó.

Como parte del equipamiento del espacio se realizará la demarcación de las tres canchas. También se colocará el equipamiento correspondiente para fútbol, vóley y básquet.

Lo que viene

El proyecto contempla además la ejecución del cierre perimetral del playón y la instalación del sistema de alumbrado. Estas tareas permitirán completar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas.

Luego del montaje de las tribunas, los próximos trabajos estarán vinculados al cierre perimetral y al alumbrado. Después continuará el desarrollo del proyecto de baños y vestuarios.