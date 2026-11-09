El poncho del Papa: que se lo ponga quien le quepa

Un poncho puede abrigar, proteger y abrazar. Pero también puede resultar incómodo cuando no estamos dispuestos a llevarlo. Y quizás esa sea la mejor metáfora para interpretar lo que ocurrió este lunes en la Universidad Católica Argentina, durante el encuentro del papa León XIV con el mundo del trabajo.

El Pontífice recibió como obsequio un poncho confeccionado por Terito Guzmán, un artesano de Salta. Una prenda que representa nuestra identidad, nuestras tradiciones y la dignidad de quienes, con sus manos, sostienen una parte fundamental de nuestra cultura.

Pero, simbólicamente, el Papa también dejó un poncho para cada uno de los presentes.

Y aquí cobra sentido una expresión tan nuestra: “A quien le quepa el poncho, que se lo ponga”.

En un mismo auditorio estuvieron sentados empresarios, sindicalistas y trabajadores. Personas con intereses y miradas muchas veces enfrentadas que compartieron un mensaje capaz de abrazar a todos, pero también de incomodar a cada uno.

Un encuentro que el Papa quiso tener

La reunión no fue una actividad más de su agenda. Fue especialmente deseada por León XIV, quien puso la dignidad humana en el centro de sus preocupaciones frente al avance de la inteligencia artificial, la automatización y la transformación del empleo.

Su nombre remite a León XIII, autor de Rerum novarum, la encíclica que abordó la cuestión obrera durante la Revolución Industrial. Hoy, ante una nueva revolución tecnológica, León XIV retoma ese desafío en Magnifica humanitas.

En la UCA fue contundente: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. El auditorio estalló en aplausos.

Nada de lo que dijo resultó ajeno a su doctrina. Lo extraordinario fue quiénes lo escucharon y el contexto argentino en el que resonaron sus palabras.

Un discurso que repartió responsabilidades

Desde un lugar exclusivo, Diario Huarpe pudo seguir de cerca un encuentro en el que el Papa reconoció el esfuerzo de quienes invierten y generan empleo, pero advirtió sobre la avaricia y el riesgo de medir el éxito empresarial únicamente por las ganancias.

A los sindicatos les recordó su misión de defender a quienes no tienen voz, especialmente a los trabajadores informales y precarizados. Al Estado le reclamó políticas estables que favorezcan el empleo y la inclusión.

También advirtió que la inteligencia artificial no puede reemplazar el valor humano del trabajo.

En un país donde las discusiones laborales suelen convertirse en enfrentamientos, León XIV propuso otra perspectiva: “El trabajo, por lo tanto, no es un instrumento de conflicto”.

Su llamado fue a superar los intereses sectoriales para construir desde el diálogo y el bien común.

Un mensaje que interpela a San Juan

Hubo un fragmento especialmente significativo para San Juan, donde la minería ocupa un lugar central en las expectativas de desarrollo.

León XIV advirtió sobre la crisis ecológica, el uso irresponsable de los recursos y la necesidad de respetar los ritmos de la naturaleza y los límites de los ecosistemas.

Aunque no habló específicamente de minería, sus palabras invitan a reflexionar sobre el modelo productivo provincial.

Generar empleo y riqueza no debería contraponerse al cuidado de la casa común. La actividad minera tiene el desafío de proteger los recursos naturales, especialmente el agua, y garantizar que sus beneficios lleguen a las comunidades sin comprometer a las próximas generaciones.

El trabajo del hombre debe acompañar los ritmos de la naturaleza, no imponerse sobre ellos.

El poncho que cada uno debe ponerse

Sería sencillo que un empresario interpretara que las advertencias papales estuvieron dirigidas a los sindicalistas. O que un dirigente gremial concluyera que apuntaban a los empresarios. Y que ambos encontraran argumentos para responsabilizar al Estado.

Pero quizás esa sea la interpretación más cómoda y menos transformadora.

El verdadero impacto del encuentro no se medirá por los aplausos ni las fotografías, sino por las decisiones que sus protagonistas tomen después.

León XIV se llevará de Argentina un poncho que representa el trabajo de un artesano salteño. Pero también dejó uno, simbólicamente, sobre los hombros de cada uno de los presentes.

Un poncho capaz de abrigar con esperanza, abrazar desde el bien común y también incomodar cuando obliga a revisar las propias acciones.

Porque el mensaje del Papa no fue para señalar a quién le queda mejor el poncho. Fue para que cada uno tenga el coraje de ponerse el suyo.