Cristina Fernández de Kirchner volvió a abrir la puerta a una candidatura presidencial en 2027 y sacudió el escenario interno del peronismo. En una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, la expresidenta afirmó: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. Sus declaraciones generaron repercusiones en el PJ de San Juan, donde cinco referentes se pronunciaron en DIARIO HUARPE sobre sus aspiraciones.

Uno de los respaldos más contundentes llegó de José Luis Gioja, quien calificó a Cristina como inocente y presa política. “Si es candidata me parece que sería muy bueno porque es lo más representativo que tenemos”, afirmó el exgobernador, que además consideró que su liberación debería ser una de las primeras decisiones de un futuro gobierno peronista.

José Luis Gioja.

Gioja también buscó despejar una eventual competencia con Axel Kicillof. Aseguró que el gobernador bonaerense quiere que Cristina recupere la libertad y que una eventual candidatura de la expresidenta no generaría rispideces. “De ninguna manera esto generará ninguna rispidez en una posible candidatura presidencial del gobernador de Buenos Aires, incluso lo celebrarán todos”, sostuvo.

En una posición similar se expresó Facundo Perrone, quien consideró que Cristina es la candidata natural del justicialismo por su condición de máxima referente. “Si la Justicia se lo permite debería ser la candidata”, afirmó. El dirigente también cuestionó la utilización de la Justicia como herramienta de adoctrinamiento político y fue más allá al señalar: “El peronismo debe saber que es la mejor candidata para el espacio”. Al igual que Gioja, descartó que esa posibilidad sea incompatible con las aspiraciones presidenciales de Kicillof u otros dirigentes.

Facundo Perrone.

Sin embargo, el respaldo al liderazgo de Cristina no significa que todo el peronismo considere que su postulación deba resolverse sin competencia interna. Juan Carlos Quiroga Moyano recordó que la expresidenta es la titular del Partido Justicialista y que tiene todos sus derechos si la Justicia nacional e internacional la habilita. Pero advirtió que su posible candidatura no debería condicionar al resto de los precandidatos. “Si existe acuerdo, bienvenido sea y, si no, están las herramientas de las internas o las PASO, lo que se defina a nivel nacional”, planteó.

Juan Carlos Quiroga Moyano.

Fabián Gramajo, por su parte, corrió la discusión de los nombres y puso el foco en la propuesta que debe construir el peronismo para volver a gobernar. Si bien definió a Cristina como una dirigente muy importante de la política argentina, cuestionó que se haya instalado que ella era el principal problema del país. “Nos quisieron hacer creer que el gran problema de la Argentina era Cristina. Hoy Cristina no gobierna y, sin embargo, los problemas económicos en el país se han agravado y las familias están cada vez más complicadas”, manifestó.

Fabián Gramajo.

La discusión también llegó a la necesidad de definir cómo se elegirán los candidatos para 2027. Jorge Chica sostuvo que Cristina está agotando todas las instancias para demostrar su inocencia y que tiene derecho a expresar sus aspiraciones presidenciales. Además, consideró importante que todos los dirigentes con intenciones electorales puedan manifestarlas.

En ese contexto, el exsecretario de Deportes mencionó directamente el recorrido político que viene desarrollando Sergio Uñac a nivel nacional. “Hay que ser prudente y todo se va encaminando y vemos que Sergio Uñac sigue su camino”, expresó. También dejó una definición sobre los mecanismos de selección dentro del justicialismo: “La legitimidad es necesaria porque en el pasado sucedió que el dedo no funcionó”.

Jorge "Koki" Chica.

Así, la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir por la Presidencia instaló una nueva discusión en el peronismo sanjuanino. Entre los respaldos explícitos a su candidatura, los planteos sobre las internas y la necesidad de construir una propuesta de gobierno, los dirigentes dejaron en claro que el camino hacia 2027 también tendrá una disputa por los liderazgos y la representación del PJ.