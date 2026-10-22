El precio internacional del petróleo volvió a subir este jueves en medio de una nueva escalada de las tensiones en Medio Oriente. Los ataques contra objetivos en Arabia Saudita reavivaron los temores a interrupciones en el suministro mundial de crudo y llevaron a los principales contratos de referencia a valores que no se registraban desde hacía cinco meses.

Durante la rueda, los futuros del Brent, referencia para los mercados internacionales, avanzaron más de US$2 por barril. Según datos difundidos por Reuters, a las 6.26 GMT cotizaban a US$111,64, con una suba del 2,59%. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, aumentaba un 2,31% y alcanzaba los US$99,39.

Los ataques que impulsaron la cotización

El movimiento del mercado se produjo después de nuevos ataques atribuidos a los hutíes de Yemen contra territorio saudí. Entre los episodios reportados se encontraron un ataque con drones contra un campo petrolero y un incidente en un aeropuerto civil de Dammam, que dejó víctimas fatales y heridos.

La escalada generó preocupación entre los operadores porque Arabia Saudita es uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo. Cualquier daño significativo a su infraestructura energética o una interrupción de sus exportaciones podría reducir la oferta disponible y presionar los precios internacionales.

El estrecho de Ormuz, otro punto crítico

La atención también está puesta en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos. Las amenazas a la navegación y los recientes incidentes con embarcaciones en el golfo Pérsico aumentaron la incertidumbre sobre la circulación de petróleo desde la región.

La posibilidad de que el tránsito marítimo se vea afectado funciona como un factor de presión sobre los contratos futuros, incluso antes de que se concrete una reducción importante del suministro. Por eso, la evolución del conflicto y las condiciones de navegación son seguidas de cerca por los mercados.

Qué puede pasar con los combustibles

La suba del crudo puede repercutir en los precios de los combustibles, aunque el impacto no es inmediato ni automático. En la Argentina, la relación entre el valor internacional del Brent y los precios locales depende también del tipo de cambio, los impuestos, los costos de refinación y las decisiones comerciales de las empresas.

Por ahora, el principal efecto de la escalada es la mayor volatilidad en los mercados energéticos. Si los ataques continúan o se profundizan las dificultades para transportar petróleo desde Medio Oriente, las cotizaciones podrían mantenerse bajo presión. Sin embargo, la evolución dependerá de la duración del conflicto y de que se produzcan —o se eviten— nuevas interrupciones en el suministro.