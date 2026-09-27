La conquista de la Laver Cup 2026 no solo significó para Europa recuperar el trofeo. Los seis integrantes del equipo campeón recibieron además un premio económico por quedarse con la competencia.

Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafael Jódar, Jakub Mensik y Casper Ruud recibieron 250.000 dólares cada uno. En total, el bono destinado al equipo campeón fue de 1,5 millones de dólares.

Un premio repartido entre seis

El dinero correspondiente al título fue distribuido en partes iguales entre los seis jugadores que integraron el equipo europeo. El monto de 250.000 dólares corresponde al premio por ganar la competencia.

Ese dinero se suma al pago que cada tenista tenía garantizado por participar en la Laver Cup. Ese monto adicional depende del ranking ATP de cada jugador y las cantidades individuales no son públicas.

El equipo del Resto del Mundo

Los integrantes del Resto del Mundo también recibieron el pago correspondiente por participar en el torneo. Sin embargo, no obtuvieron un bono adicional por finalizar como subcampeones.

Desde 2023, el fondo de premios de 1,5 millones de dólares se entrega exclusivamente al equipo ganador. Europa se quedó con ese monto después de imponerse por 13-5 ante el Resto del Mundo en Londres.