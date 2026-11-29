El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, quedó en el centro de una polémica luego de realizar una comparación sobre la seguridad de Qatar, México y Brasil. El comentario ocurrió durante la clasificación del Gran Premio de Qatar, después de que George Russell consiguiera la pole position.

El dirigente se acercó al piloto británico para felicitarlo por el resultado y sumó a Lando Norris a la conversación. En ese momento, ante las cámaras y entre risas, lanzó una pregunta que sorprendió a los dos corredores: “¿Qué es más peligroso? ¿Estar aquí, en México o en Brasil?”.

Russell y Norris no respondieron directamente al planteo y se limitaron a sonreír. El piloto de Mercedes permaneció junto al dirigente, mientras que el representante de McLaren evitó profundizar en el intercambio.

Las críticas en las redes sociales

La comparación generó cuestionamientos de usuarios en las redes sociales, que criticaron que el presidente de la FIA utilizara la seguridad de dos países latinoamericanos para relativizar los riesgos en Medio Oriente. También hubo comentarios sobre la responsabilidad institucional que implica el cargo que ocupa Ben Sulayem dentro del automovilismo mundial.

La frase se produjo en un contexto de debate sobre las condiciones de seguridad en la región. La situación política y militar de Medio Oriente había puesto bajo análisis la realización de las últimas competencias de la temporada.

Qatar y Abu Dhabi estuvieron en duda

Las carreras de Qatar y Abu Dhabi llegaron a estar en duda ante la posibilidad de que la situación de seguridad empeorara. Finalmente, la Fórmula 1 decidió mantener ambas fechas y completar allí el campeonato.

Ben Sulayem había defendido esa determinación y sostenido que no permitiría que los pilotos, los integrantes de los equipos ni el personal de la FIA fueran expuestos a riesgos inaceptables. En ese escenario, su comparación con México y Brasil abrió un nuevo foco de discusión.

El episodio también fue relacionado con la postura que la propia FIA mantiene frente al acoso y los ataques personales dentro del automovilismo. En agosto, después del Gran Premio de Países Bajos, la entidad había condenado los mensajes de hostigamiento contra los comisarios deportivos tras una sanción a Franco Colapinto.