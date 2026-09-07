El prestamista atacado a hachazos cumplía condena por amenazas con arma

El trasfondo judicial de un violento episodio ocurrido durante la madrugada dominical en Santa Lucía sumó derivaciones de gravedad. Un cruce sangriento que comenzó como una disputa por dinero terminó exponiendo los antecedentes penales de la víctima, quien permanecía en su vivienda al momento de sufrir la agresión.

Fuentes judiciales precisaron que el hombre atacado con un hacha y armas blancas fue identificado como Ricardo Javier Martínez, de 38 años. Al instante del enfrentamiento, el sujeto cumplía una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en un inmueble situado en la intersección de Avenida Benavidez y Chacabuco.

De acuerdo con lo detallado por la Justicia, Martínez registraba una condena previa de un año de ejecución condicional. Tras ser sancionado recientemente a un año de prisión efectiva por el delito de amenazas con arma de fuego contra una familia, la condicionalidad previa quedó revocada. La unificación de ambas sentencias derivó en una pena única de dos años de prisión efectiva, la cual fue autorizada para su cumplimiento en el domicilio fijado.

El hecho se desencadenó cerca de las 3 de la mañana, cuando Franco Ezequiel Rodríguez, de 36 años, se presentó en el lugar para exigir una suma de dinero. Ante la negativa por falta de efectivo, Rodríguez ingresó por la fuerza a la propiedad. En el lugar se produjo una pelea cuerpo a cuerpo con armas blancas y un hacha, que dejó a ambos involucrados con heridas cortantes de consideración.

Horas después, el conflicto se trasladó al Hospital Rawson durante el ingreso de urgencia de los dos heridos. En la sala de espera, los familiares de ambos involucrados iniciaron un enfrentamiento a golpes de puño que generó momentos de tensión entre los pacientes presentes.

El personal de seguridad y efectivos policiales intervinieron para separar a los grupos y restablecer el orden. Respecto a lo sucedido en el centro médico, no se registraron personas aprehendidas. Desde el nosocomio explicaron que "hubo desorden pero no daños en las instalaciones".

Los participantes del altercado en el hospital quedaron identificados y a disposición de las autoridades judiciales. En tanto, Martínez y Rodríguez permanecen internados, fuera de peligro y bajo custodia policial.