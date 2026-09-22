El presunto asesino de Uriel Ríos está en "un estado de tristeza profunda"

Un adolescente de 16 años señalado por el crimen de Uriel Ríos, de 17 años, se presentó en Tribunales en la noche del lunes junto a su abogado para ponerse a disposición de las autoridades. El hecho investigado ocurrió a la salida de una fiesta de estudiantes en Rawson, donde la víctima falleció tras recibir una herida de arma blanca en el tórax. En el mismo episodio, el hermano del joven fallecido también resultó atacado con un objeto punzocortante y continúa su recuperación en el Hospital Rawson.

Al referirse a la situación del implicado tras acudir a la sede judicial, el abogado Claudio Rodríguez hizo hincapié en la condición psicológica del chico antes de quedar a disposición del Segundo Juzgado Penal Juvenil. "Está en un estado de ansiedad y de tristeza profunda", sostuvo el defensor en radio Sarmiento en relación con el cuadro emocional que atraviesa el sospechoso y que requiere la asistencia especializada contemplada por la legislación.

Respecto del acontecimiento en la fiesta, el representante legal prefirió resguardar los detalles narrados por el imputado, aunque admitió su concurrencia al lugar. "Sí reconoció que estuvo en la fiesta, con sus amigos. Con las autoridades correspondientes, el menor responderá la información que sea pertinente. Este es un hecho muy doloroso para la familia del joven fallecido y la sociedad", expresó el letrado durante la cobertura.

La decisión de presentarse voluntariamente surgió a partir de una reunión entre el muchacho y su entorno cercano. "El menor junto a sus padres requirieron una entrevista conmigo. Por recomendación, les sugerí que se pusiera a disposición de la justicia", indicó Rodríguez sobre las sugerencias legales brindadas a los allegados.

En esa misma línea, el profesional explicó los motivos que llevaron a concretar el trámite en las dependencias judiciales. "Surgió que a varios menores de su círculo de amistad se los había convocado a declarar pero a él no. Por eso, querían ponerse a disposición y así lo aconsejé también. Inmediatamente, nos dirigimos a Tribunales y sabíamos que el caso iba a Menores. No obstante, nos presentamos primero ante la UFI Delitos Especiales para que se declararan incompetentes", aseveró sobre las actuaciones iniciales.

Luego de la toma de intervención formal por parte de la jueza María Julia Camus bajo los parámetros de la Ley Penal Juvenil, se ordenó el resguardo institucional del joven de 16 años. "Quedó alojado en un centro para menores, dispuesto por la magistrada. En estos procesos, es importante tener acceso a las actuaciones y el cúmulo probatorio para esta defensa", concluyó el letrado sobre las medidas dispuestas.