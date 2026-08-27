El Gobierno nacional y el PRO volverán a sentarse a negociar este jueves en Casa Rosada, en lo que será la segunda reunión de la mesa política conformada por ambos espacios. El objetivo será avanzar en la articulación parlamentaria y discutir las reformas que el oficialismo pretende impulsar en el Congreso.

El encuentro está previsto para las 17. Por el Gobierno participarán Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Del lado del PRO estarán Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

La reunión buscará profundizar el diálogo entre La Libertad Avanza y el partido amarillo, con especial atención en las reformas que todavía tiene pendientes el Ejecutivo y en la coordinación de las agendas legislativa y territorial.

El acercamiento se produce en una semana en la que el oficialismo consiguió avanzar en Diputados con dos iniciativas relevantes para su agenda: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II.

El Gobierno busca ampliar sus acuerdos

La nueva reunión con el PRO forma parte de la estrategia de Casa Rosada para conseguir los votos necesarios para avanzar con sus proyectos en el Congreso. Mientras el oficialismo busca mantener alineado a su propio espacio, también intenta consolidar acuerdos con sectores aliados.

La jornada política del jueves incluirá además un encuentro con gobernadores. Al mediodía, Santilli recibirá a Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Martín Llaryora, de Córdoba; y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

Entre los temas previstos aparece un posible esquema para refinanciar deudas relacionadas con el costo de la energía eléctrica para grandes usuarios, luego de las negociaciones que el Gobierno mantuvo con mandatarios del norte del país.

En este escenario, el diálogo con el PRO vuelve a ocupar un lugar central. La reunión permitirá medir hasta dónde puede avanzar la cooperación entre ambos espacios y si la coordinación legislativa puede transformarse en un entendimiento político más amplio.