El problema de salud de Roberto Pettinato que preocupa a su familia

El conductor y músico Roberto Pettinato encendió las alarmas de sus seguidores tras anunciar la suspensión de su presentación en Málaga por complicaciones físicas. El humorista de 70 años no pudo realizar su unipersonal Gracias x todo en La Cochera Cabaret y subió una grabación desde la cama para dar explicaciones sobre la situación.

En las imágenes compartidas en redes sociales se lo notó con serias dificultades para hablar y una tos persistente. "Hola. Quiero pedirle muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga porque se terminó y no puedo. Este es todo el volumen que tengo de voz", manifestó Roberto Pettinato ante sus fanáticos.

El exintegrante de Sumo reveló que estuvo 5 días encerrado en un hotel de Madrid tratando de recuperarse antes de tomar la decisión. "Estuvo cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso", indicó el comediante, quien además prometió un beneficio especial para los espectadores perjudicados cuando regrese a los escenarios el año que viene.

El conductor también tuvo palabras de reconocimiento para Germán Correa, su mánager y productor de Correa Producciones, por el esfuerzo realizado durante la gira europea. Para cerrar la transmisión, el artista expresó que "cuando pasa esto, nada sirve. Gracias y un abrazo enorme a todos. Nos vamos a ver pronto. Y con algo todavía mejor".

Por su parte, el establecimiento La Cochera Cabaret emitió un comunicado oficial confirmando la suspensión del evento por razones médicas. Desde la organización remarcaron que el dinero de los tickets será devuelto de forma automática a través del mismo medio de pago en un tiempo límite de 7 días naturales, sin necesidad de trámites extras.