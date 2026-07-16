Más de 200 jóvenes sanjuaninos participaron durante el último fin de semana largo de una jornada recreativa organizada por la Dirección de Empleo y Formación, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, con el objetivo de difundir el programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP).

La actividad se desarrolló en el Parque de Mayo y combinó entretenimiento, información y premios para acercar a los participantes las distintas herramientas de capacitación y entrenamiento laboral que ofrece el programa provincial.

Juegos para aprender sobre empleo

La propuesta tuvo como principal atractivo una colorida ruleta interactiva, con la que los jóvenes respondieron preguntas vinculadas al programa ATP, el mundo del trabajo, los oficios y las habilidades más demandadas para la inserción laboral.

Cada respuesta abrió un espacio de diálogo con el equipo técnico de la Dirección de Empleo y Formación, que brindó información sobre las oportunidades de formación, capacitación y entrenamiento disponibles para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

Premios y entusiasmo mundialista

Como incentivo, los participantes también concursaron por camisetas de la Selección Argentina, en la previa de los partidos que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputó frente a Suiza e Inglaterra en el Mundial 2026.

La propuesta despertó un gran interés entre quienes recorrían el parque y permitió que cientos de jóvenes se acercaran al stand para participar de las actividades y conocer más sobre el programa.

Acercar oportunidades a los jóvenes

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación explicaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia de difusión territorial que busca acercar el programa Aprender, Trabajar y Producir a los jóvenes sanjuaninos mediante acciones dinámicas, accesibles y participativas.

El objetivo es promover el desarrollo de habilidades, fortalecer la formación para el empleo y generar mayores oportunidades de inserción laboral en toda la provincia, acercando la información a los espacios donde los jóvenes desarrollan sus actividades cotidianas.