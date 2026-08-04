Más de 500 sanjuaninos participaron de las jornadas de inscripción del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) que se desarrollaron en los departamentos de Rawson y Chimbas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, permitió informar a los vecinos sobre las oportunidades de formación y registrar a quienes comenzarán las capacitaciones durante agosto.

Las actividades forman parte del trabajo territorial que lleva adelante la Dirección de Empleo y Formación, con el propósito de acercar propuestas de capacitación a distintos puntos de la provincia y facilitar el acceso a herramientas que mejoren la empleabilidad y promuevan el desarrollo laboral.

Durante ambas jornadas, personas de distintas edades recibieron asesoramiento sobre el funcionamiento del programa ATP y pudieron inscribirse en los cursos disponibles para sus departamentos. La propuesta busca fortalecer competencias laborales y ampliar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

Entre las capacitaciones que despertaron mayor interés se destacaron panadería, soldadura, electricidad, marketing, cuidado de adultos mayores y carpintería, además de otras alternativas orientadas a brindar conocimientos prácticos y mejorar las oportunidades de empleo.

Desde el Ministerio remarcaron que el objetivo del programa es generar más herramientas para el crecimiento personal y profesional de los sanjuaninos, promoviendo una formación acorde a las necesidades actuales del mercado laboral y al desarrollo productivo de la provincia.

Las inscripciones continúan en Pocito

El cronograma de operativos continuará el próximo viernes 7 de agosto en el departamento Pocito. La jornada se realizará desde las 10 horas en la Unión Vecinal La Rinconada, ubicada sobre calle Aberastain, a metros de calle 14.

Allí, los interesados podrán interiorizarse sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir e inscribirse en las distintas capacitaciones que comenzarán durante las próximas semanas.