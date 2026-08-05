El programa contra el grooming en las escuelas trabajará con los alumnos directamente

Con docentes capacitados, materiales específicos para los alumnos y la participación de las familias, San Juan pondrá en marcha un programa integral para prevenir el grooming en todas las escuelas de la provincia. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación y el Ministerio Público, comenzará con jornadas institucionales que se desarrollarán entre el 10 y el 14 de agosto en secundaria y segundo ciclo de primaria, mientras que Educación Especial tendrá su propio cronograma entre el 17 y el 20 de agosto.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, explicó que el proyecto no comenzó este año, sino que es el resultado de un trabajo previo de formación destinado a los gabinetes interdisciplinarios de las escuelas de gestión estatal y privada.

Una red que involucra a toda la comunidad

"Estamos tejiendo redes y esa red es grande. Involucra a los periodistas, a las familias, a los docentes, al Ministerio de Educación, al Ministerio Público y a todos los sanjuaninos, porque la responsabilidad es de todos", afirmó la funcionaria.

Lueje señaló que los equipos interdisciplinarios ya cuentan con herramientas para detectar indicadores de alerta y que ahora el objetivo es trasladar esos conocimientos a cada establecimiento educativo.

Para ello, el Ministerio de Educación elaboró, junto con el Ministerio Público, materiales pedagógicos que serán trabajados por los docentes en las jornadas institucionales y luego en las aulas con los estudiantes.

Docentes, alumnos y familias

El programa contempla una capacitación para los docentes, quienes aplicarán los contenidos en clase con actividades adaptadas a cada nivel educativo. Posteriormente, las familias también serán incorporadas al proceso preventivo.

"La idea es que nos involucremos todos. Pero si un estudiante no tiene quien lo acompañe en su casa, la escuela le va a brindar las herramientas para aprender a cuidarse y utilizar las redes sociales y las tecnologías de manera responsable", sostuvo la secretaria.

Según explicó, el propósito es que niños y adolescentes aprendan a identificar señales de alerta, sepan cómo actuar cuando una persona intenta ganarse su confianza y conozcan los canales para pedir ayuda.

El riesgo ya no está solo en las redes sociales

Durante el lanzamiento también participó Javier Vellido, especialista en ciberdelitos del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral, quien destacó que el programa forma parte de una iniciativa federal desarrollada junto a TikTok.

El especialista advirtió que el grooming dejó de concentrarse únicamente en redes sociales y aplicaciones de mensajería. "Hoy también el peligro está en los juegos en línea. A través de los chats que incorporan esas plataformas, los groomers pueden establecer contacto con niños y adolescentes desde cualquier parte del mundo", explicó.

La prevención comienza cada vez más temprano

Vellido sostuvo que el crecimiento de este delito es una realidad en todo el país y que la edad de exposición es cada vez menor. "Hoy tenemos chicos de 9 y 10 años que ya utilizan dispositivos conectados a Internet. Como adultos debemos acompañarlos y saber qué hacen cuando están en línea", remarcó.

Para los impulsores del programa, la clave estará en el trabajo coordinado entre escuela, familias, Justicia y comunidad. La meta es que la prevención forme parte de la educación cotidiana y que cada estudiante cuente con herramientas para reconocer situaciones de riesgo antes de convertirse en víctima.