Después de dos jornadas de debate en las comisiones de Minería, Hacienda y Legislación y Asuntos Constitucionales, el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero llegará este jueves al recinto con una serie de modificaciones consensuadas entre distintos bloques legislativos. Entre los principales cambios se destacan el aumento del cupo mínimo de empleo para habitantes de los departamentos mineros, una mayor participación para proveedores de las zonas de influencia y la incorporación de nuevos actores al futuro Consejo Consultivo.

El presidente de la Comisión de Minería y diputado por Iglesia, Gustavo Deguer, explicó que una de las modificaciones más relevantes fue “elevar el porcentaje previsto inicialmente del 20% para llevarlo al 30% por sugerencia de los diputados Miguel Vega, Castañeda y quien les habla", explicó el legislador en San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1 en San Juan.

Deguer aclaró que ese porcentaje representa un piso obligatorio y no un techo. "Son mínimos. La empresa puede superar ampliamente ese porcentaje hasta completar el 80% de mano de obra local. Después existen perfiles técnicos o profesionales que muchas veces no se consiguen en la provincia y, en esos casos, la legislación permite buscarlos en otras provincias o incluso en el exterior", indicó.

Otro de los cambios incorporados al despacho establece que, como mínimo, el 20% de los proveedores contratados deberán pertenecer a la comunidad donde se desarrolla el proyecto minero. La modificación busca fortalecer la participación económica de las empresas radicadas en las zonas de influencia directa de cada emprendimiento.

Consultado sobre la compatibilidad de estos cambios con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Deguer aseguró que el texto fue revisado por los equipos técnicos para evitar contradicciones con la legislación nacional.

"Los equipos técnicos han sido muy responsables en evaluar todo ese tipo de cuestiones para que no se contradiga con el RIGI. Durante todo este tiempo el proyecto fue consensuado con las cámaras y también con iniciativas que había presentado nuestro bloque", afirmó.

El diputado también destacó el trabajo previo realizado en los departamentos mineros, donde funcionarios de los ministerios de Minería y Producción mantuvieron reuniones con proveedores, empresarios y autoridades locales para incorporar propuestas antes de emitir el despacho.

Otro de los cambios que llegará al recinto apunta al funcionamiento del futuro Consejo Consultivo previsto por la ley. Además de mantener la participación del Ministerio de Minería y de las cámaras empresarias, se incorporará formalmente a los intendentes de los departamentos mineros y a un representante de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

"Es importante que el Poder Legislativo también participe del Consejo Consultivo para tener conocimiento directo de cómo se aplica la ley y plantear desde allí las inquietudes que puedan surgir", sostuvo Deguer.

El legislador también confirmó que el despacho fue firmado por mayoría, aunque aseguró que mantiene expectativas de que el proyecto reciba un amplio respaldo durante la sesión.

"He conversado con algunos diputados del bloque justicialista y me manifestaron que no van a ir en contra de una ley que busca beneficiar a los proveedores y a la contratación de trabajadores sanjuaninos", concluyó.