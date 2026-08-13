El proyecto que busca elevar de 3% a 5% el techo de las regalías mineras para nuevos emprendimientos continúa sin tratamiento en la Cámara de Diputados de San Juan. La iniciativa del diputado del Frente Renovador, Franco Aranda, tomó estado parlamentario en junio, fue girada a las comisiones de Minería, Hacienda y Legislación y Asuntos Constitucionales, pero hasta ahora no comenzó a debatirse.

Aranda fue tajante al describir el estado de su propuesta. “¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Tomó estado parlamentario, pero todavía no se trata en ninguna de las comisiones a donde fue”, afirmó.

La propuesta plantea que San Juan adhiera al artículo 103 de la Ley nacional 27.743, una norma que habilita a las provincias mineras a establecer una alícuota de hasta el 5% para determinados proyectos nuevos. Según explicó Aranda, San Juan adhirió a otro capítulo de la legislación, pero no al Título VIII ni al artículo que permite aplicar ese cambio.

El proyecto no establece que todos los emprendimientos deban pagar automáticamente el 5%. La iniciativa contempla un mecanismo móvil y progresivo que permita modificar el porcentaje de acuerdo con la rentabilidad de cada proyecto.

“En la vida útil de los proyectos de minería, que suelen ser de largo plazo, hay momentos de ganancias extraordinarias, que esas ganancias también se compartan”, explicó Aranda.

El esquema también prevé una reducción del porcentaje cuando el escenario económico sea desfavorable. “En épocas de crisis, bueno, bajarlas al 3% para cuidar el empleo, para cuidar las inversiones”, sostuvo.

La referencia para determinar la movilidad del porcentaje sería el margen operativo del emprendimiento, que combina distintas variables del negocio minero. “Dentro del margen operativo está el valor del metal, está la cantidad extraída, está el costo operativo de la extracción”, detalló.

Aranda defendió la propuesta a partir de la necesidad de que la provincia obtenga una mayor participación cuando los proyectos alcancen niveles extraordinarios de rentabilidad. “Es parte de nuestra obligación cuidar la renta pública de la provincia, sobre todo de un mineral que sabemos que es agotable y no renovable”, afirmó.

El proyecto, a la espera de las comisiones

La iniciativa fue enviada a las comisiones de Minería, Hacienda y Legislación y Asuntos Constitucionales. Sin embargo, su avance depende de que los presidentes de esos cuerpos convoquen a sus integrantes. Hasta el momento, no hubo debate sobre el proyecto.

Aranda también diferenció su propuesta de una modificación de las condiciones para las inversiones que ya están en marcha. “Aquellas empresas mineras que ya están en etapa de explotación no se les cambian las reglas del juego, siguen igual”, aseguró.

La misma situación alcanza, según explicó, a los proyectos que adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece condiciones que no pueden ser modificadas durante el período correspondiente. El planteo apunta, por lo tanto, a los nuevos emprendimientos que ingresen al desarrollo minero provincial.

“Estamos convencidos de que cuando la minería se empiece a explotar de manera intensiva en la provincia de San Juan, van a venir muchísimos proyectos más”, sostuvo Aranda.

El diputado también consideró que el 5% no representa un porcentaje excepcional y mencionó como referencia otros esquemas internacionales, entre ellos Chile, donde las regalías pueden alcanzar el 8%, y determinados estados de Perú y Canadá, con porcentajes superiores.

La discusión se encuentra pendiente mientras San Juan avanza con inversiones y acuerdos vinculados a grandes proyectos mineros. En ese contexto, Aranda plantea que la provincia debe debatir cuánto de la renta generada por los nuevos emprendimientos debe quedar en San Juan.

Por ahora, el proyecto que propone elevar el techo de las regalías del 3% al 5% permanece en comisión y continúa a la espera de tratamiento.