El Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) de San Juan superó los $222 millones en recaudación por la venta de materiales recuperados entre 2024 y julio de 2026, según informó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Fuentes oficiales destacaron que la cifra exacta asciende a $222.489.369,99 y proviene de la comercialización de residuos valorizables procesados en el predio, entre ellos papel, cartón, vidrio, plásticos, aluminio, chatarra, residuos electrónicos y compost.

Cómo se distribuyen los ingresos

De acuerdo con los datos difundidos, durante 2024 el PTA obtuvo $144.825.790. En 2025, la recaudación alcanzó $38.492.599,99, mientras que en lo que va de 2026, hasta julio, los ingresos suman $39.170.980.

El acumulado refleja el crecimiento del sistema de recuperación y comercialización de materiales reciclables gestionados en el parque.

Qué materiales se venden

Entre los productos comercializados se destacan:

Cartón de primera y segunda calidad.

PET cristal.

Aluminio.

Vidrio triturado.

Papel blanco.

Compost.

RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

Chatarra y otros metales.

Uno de los datos más relevantes corresponde a una operación realizada durante 2026: la venta de compost generó $15 millones, lo que evidencia el potencial económico de los residuos orgánicos tratados en el PTA.

Un modelo de economía circular

Desde el Gobierno provincial señalaron que estos resultados forman parte del modelo de economía circular que impulsa San Juan, donde los residuos dejan de ser un descarte para transformarse en recursos que vuelven al circuito productivo.

En ese marco, el programa Separar Suma, implementado en distintos departamentos, busca fortalecer la separación en origen y aumentar la cantidad de materiales recuperables que llegan al parque para su clasificación y tratamiento.

La estrategia permite que papel, cartón, vidrio, plásticos, metales y residuos orgánicos sean reutilizados como materia prima para nuevos productos, reduciendo el volumen destinado a disposición final.

Además del impacto ambiental, el sistema genera valor económico, empleo y nuevas oportunidades productivas para la provincia, consolidando al PTA como una pieza clave en la gestión sustentable de los residuos en San Juan.