El puente Bailey que Golden Mining, operadora de Hualilán, cedió en comodato a la Municipalidad de Ullum ya llegó al departamento. Se trata de una estructura metálica modular de 25 metros de longitud y capacidad para vehículos de hasta 45 toneladas, que será instalada sobre la Ruta 60, en la zona del Río Seco, al oeste de las plantas solares.

La llegada del puente fue confirmada por la presidenta de Golden Mining, Sonia Delgado, a través de sus redes sociales. "En minería, 'valor compartido' se dice fácil. Lo difícil es que se note en el territorio. Esta semana llegó a Ullum un puente Bailey de 25 metros, habilitado para el paso de vehículos de hasta 45 toneladas", publicó Delgado.

La ejecutiva destacó el contexto en el que se concreta la entrega. "Ullum viene trabajando en prevención junto a sus vecinos y a organismos provinciales. Nuestro aporte se suma a ese esfuerzo, con respeto por los tiempos y las decisiones de quienes conocen el territorio mejor que nadie", señaló.

Un puente con historia

El origen de la estructura está ligado al esquema logístico que Hualilán puso en marcha durante 2026. Golden Mining había comprado el puente para utilizarlo en el traslado de mineral desde el proyecto hasta la planta Casposo, en Calingasta. Sin embargo, Challenger Gold, controlante de Golden Mining, reformuló la estrategia y decidió avanzar con una planta propia en Ullum. El puente quedó entonces sin destino.

El intendente David Domínguez explicó a DIARIO HUARPE que la gestión para quedarse con la estructura surgió a fines de julio. "En una conversación con Sonia Delgado le pregunté por ese puente y me dijo que estaba comprado en un depósito en Calingasta. Le manifesté que era de mucha necesidad para nosotros y empezamos a trabajar en el comodato", detalló.

Domínguez precisó que hubo demoras por cambios en las autoridades internacionales de la empresa, pero que finalmente pudieron firmar el convenio. "Apenas la empresa decidió no continuar con el alquiler en Casposo a fines de julio o principios de agosto, iniciamos las tentativas para conseguir el comodato", contó.

La ubicación prevista es el badén de la Ruta 60, en el sector conocido como Río Seco. "Es el badén grande que encontramos yendo por la Ruta 60. Apenas pasás el embarcadero y el ingreso a los paneles solares, es ese badén", señaló el intendente.

El puente permitirá mantener el paso de vehículos pesados y de emergencia ante cortes provocados por crecientes. La instalación todavía no tiene fecha confirmada: la estructura permanecerá inicialmente en el depósito municipal mientras avanzan los estudios técnicos para definir su emplazamiento.

"La fecha de instalación ya no depende de nosotros, sino de Vialidad. La empresa únicamente nos brinda el puente en comodato y después veremos cómo afrontamos los costos", explicó Domínguez.

El puente Bailey es una solución logística que Ullum venía necesitando para enfrentar las contingencias climáticas que periódicamente dejan aislados a distintos sectores del departamento. La llegada de la estructura marca el cierre de un trámite que comenzó cuando Hualilán canceló su plan de trasladar mineral a Casposo y el puente quedó disponible.

"Creo que la minería de hoy se consolida cuando es un vecino activo, que aporta soluciones concretas. Una empresa que no solo extrae recursos, sino que fortalece la infraestructura local, hoy y para lo que viene", concluyó Delgado.