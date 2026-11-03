La aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Agua Rica, de la minera Glencore, no solo destrabó una inversión de 6.393,6 millones de dólares en Catamarca. Cabe destacar que Glencore también opera El Pachón en San Juan, un proyecto cuprífero que lleva décadas con muy buenas expectativas y que avanza en su etapa de exploración. También encendió una luz de esperanza para la infraestructura logística del Gran Rosario. La iniciativa contempla reactivar la terminal de embarque de Minera Alumbrera, ubicada dentro del complejo de Terminal 6 en Puerto General San Martín, que había reducido su actividad tras el cierre de la histórica mina catamarqueña en 2018.

Según la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 27 de octubre en el Boletín Oficial, el proyecto —que integra el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de procesamiento de Alumbrera— prevé una inversión total de 6.393,6 millones de dólares y una vida útil de 23 años. La construcción comenzaría el 1 de noviembre de 2027 y la operación está prevista para el 1 de octubre de 2031.

La cadena logística que diseñó Glencore replica el esquema que Alumbrera utilizó durante años. El concentrado de cobre, oro y plata se procesará en las instalaciones de Catamarca y se transportará mediante un mineraloducto hasta Tucumán. Desde allí, la carga continuará por ferrocarril hasta la terminal de Puerto General San Martín, donde se almacenará y se embarcará hacia los mercados internacionales.

La reactivación de la terminal

La vuelta a la actividad de la terminal portuaria fue confirmada por Jorge Montaldi, gerente de Asuntos Institucionales de Glencore Argentina, durante la Ronda de Negocios del RIGI que se realizó en Rosario. Según publicó Punto Biz, Montaldi explicó que la instalación se mantuvo bajo cuidado y mantenimiento desde 2018, por lo que la inversión para modernizarla no sería significativa. La reactivación está prevista para el segundo semestre de 2028, primero con el regreso de Alumbrera y luego con el desarrollo de Agua Rica (MARA).

El ejecutivo detalló que la compañía utilizará el mismo circuito que empleaba la operación original. “Trabajarán con Belgrano Cargas, tren propio y personal propio”, señaló Montaldi al medio rosarino. La terminal de Alumbrera en Terminal 6 cuenta con tecnología de carga continua por brazos mecánicos directamente a las bodegas de los buques, lo que permite despachar los cargamentos sin interferir con los muelles cerealeros y aceiteros contiguos.

Impacto en la cadena de valor

El proyecto también establece un compromiso de contratación de proveedores locales equivalente al 54% de los montos destinados a la adquisición de bienes, servicios y obras de infraestructura. Para el Cordón Industrial santafesino, la reactivación de la terminal representa una oportunidad para empresas de transporte ferroviario, operadores portuarios, prestadores de mantenimiento y proveedores de servicios.

El contexto de Glencore en Argentina excede a Agua Rica. La compañía también impulsa El Pachón en San Juan, un megaproyecto de cobre y molibdeno con una inversión estimada de 9.500 millones de dólares para su primera etapa, que ya presentó su solicitud de adhesión al RIGI. La reactivación de la cadena logística en Rosario es una señal de que la empresa apuesta a consolidar una estructura de exportación para sus proyectos cupríferos en el país.