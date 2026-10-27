Los vecinos de Angaco contarán con un nuevo punto de atención para la esterilización de perros y gatos. A partir del jueves 29 de octubre, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable trasladará su quirófano móvil al barrio Conjunto III El Alamito, con el objetivo de acercar este servicio a las familias del departamento y promover la tenencia responsable de mascotas.

El operativo se instalará en la plazoleta Lola Guerrero de Gallardo, ubicada en la intersección de las calles San Isidro y Divisoria. La atención se brindará los jueves y viernes, de 8 a 11 horas, exclusivamente con turno previo.

Para acceder al servicio, los interesados deberán comunicarse al teléfono 4305937, de lunes a viernes, entre las 8 y las 12 horas, donde podrán solicitar un turno y consultar los requisitos necesarios para la intervención.

La iniciativa forma parte de las acciones provinciales destinadas al cuidado y bienestar animal. La esterilización permite prevenir camadas no planificadas, controlar la reproducción de perros y gatos y reducir situaciones de abandono.

Otro quirófano móvil funciona en Rivadavia

Además del operativo previsto en Angaco, la Secretaría de Ambiente mantiene en funcionamiento un segundo quirófano móvil en el Parque de Rivadavia, ubicado en la intersección de las calles La Estación y Santo Domingo.

En este punto, los vecinos también pueden acceder al servicio de esterilización de mascotas, aunque deberán consultar previamente los días y horarios de atención disponibles.

Con estos dispositivos móviles, el Gobierno provincial busca ampliar el acceso a las esterilizaciones y facilitar que más familias puedan realizar las intervenciones sin necesidad de trasladarse grandes distancias.