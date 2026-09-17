El quirófano móvil llega a Rivadavia para esterilizar perros y gatos

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable pondrá en funcionamiento el quirófano móvil de esterilización para perros y gatos en Rivadavia. El servicio comenzará este viernes 18 de septiembre en el Parque de Rivadavia, ubicado en las calles La Estación y Santo Domingo.

Los interesados deberán solicitar turno al 4305937, de 8 a 12 horas. Por esa misma vía también podrán consultar los días y horarios de atención.

Una respuesta para las familias

La propuesta busca acercar una respuesta concreta a los vecinos y fortalecer las acciones provinciales destinadas al bienestar de los animales de compañía. La esterilización permite prevenir camadas no planificadas y contribuye a reducir la cantidad de perros y gatos en situación de abandono.

Esta práctica forma parte de la tenencia responsable, junto con la alimentación adecuada, la vacunación, la desparasitación y los controles veterinarios periódicos. El objetivo es que las familias puedan acceder a servicios esenciales para el cuidado de sus mascotas.

Un programa que busca llegar a toda la provincia

El objetivo del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas es llegar a todos los rincones de la provincia para que la comunidad pueda acceder a estos servicios esenciales sin costo. La atención se realiza con turno previo y busca acercarse a pocas cuadras de los hogares de los vecinos.

La iniciativa facilita el cuidado de las mascotas y permite prevenir enfermedades, evitar la reproducción no deseada y masiva y mejorar la convivencia en los barrios. De esta manera, cada intervención apunta también a generar mejores condiciones para animales y vecinos.

Menos animales en situación de calle

Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que el impacto de estas acciones se refleja en una menor cantidad de animales en situación de calle y un mayor control sanitario. También se busca favorecer comunidades más ordenadas y una convivencia responsable en los espacios públicos.

La tenencia responsable también implica brindar un resguardo seguro, identificar a cada animal y evitar que circule sin supervisión en espacios públicos. Con estas acciones, el Gobierno de San Juan acompaña a las familias y promueve una convivencia responsable que genera beneficios para toda la comunidad.