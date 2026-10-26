La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva provocó una fuerte reacción en los mercados financieros de Brasil. En la primera rueda posterior al balotaje, este lunes 26 de octubre, el real se depreció cerca de un 12% frente al dólar, mientras que la Bolsa de San Pablo sufrió una caída que obligó a interrumpir temporalmente las operaciones.

El resultado electoral sorprendió a los inversores, que habían incorporado a los precios la posibilidad de una victoria de Flávio Bolsonaro y un cambio de orientación económica. Con la reelección de Lula, los mercados comenzaron a ajustar sus expectativas frente a la continuidad de un programa que combina políticas sociales con el desafío de controlar el déficit y la deuda pública.

El real perdió cerca del 12% frente al dólar

La moneda brasileña registró una de sus jornadas más difíciles de los últimos años. Según los datos difundidos durante la rueda, el real llegó a debilitarse más de un 12% frente a la divisa estadounidense, en un movimiento que reflejó la incertidumbre de los operadores después del resultado electoral.

La cotización del dólar en Brasil mostró fuertes variaciones durante la mañana, mientras las operaciones a futuro también registraban movimientos pronunciados. La depreciación de la moneda estuvo acompañada por una caída de los activos financieros y un incremento de la cautela entre los inversores.

La Bolsa de San Pablo suspendió las operaciones

La tensión no quedó limitada al mercado cambiario. El índice Bovespa llegó a registrar una caída superior al 16% en la apertura, mientras que otros reportes señalaron retrocesos aún mayores durante los momentos más críticos de la rueda.

Ante el desplome, la administradora de la bolsa brasileña activó un mecanismo de interrupción automática conocido como circuit breaker, que suspendió las operaciones durante 30 minutos. Se trata de una herramienta destinada a frenar temporalmente la negociación cuando los precios registran movimientos extremos.

Entre las empresas afectadas se encontraron grandes compañías brasileñas. Los papeles preferentes de Petrobras registraron una baja cercana al 8,6%, mientras que las acciones del banco Itaú llegaron a retroceder alrededor del 15,6%, según los datos difundidos al comienzo de la sesión.

Por qué reaccionaron los inversores

Una de las principales explicaciones está vinculada con las expectativas económicas previas a las elecciones. Parte del mercado apostaba a que una victoria de Flávio Bolsonaro derivaría en una política de mayor disciplina fiscal, con medidas para contener el gasto y avanzar en reformas económicas.

La continuidad de Lula generó dudas sobre el ritmo y el alcance de las medidas que adoptará su próximo Gobierno para estabilizar las cuentas públicas. Los inversores siguen de cerca la evolución de la deuda, la estrategia presupuestaria y las señales que pueda dar el equipo económico.

La incertidumbre también se trasladó al mercado de deuda. Reuters informó que el Tesoro brasileño canceló dos subastas de bonos previstas, en medio de la volatilidad financiera.

El impacto también llegó a los mercados argentinos

La caída de los activos brasileños repercutió en la plaza financiera argentina, que inició la semana con pérdidas. Según Reuters, el índice accionario Merval llegó a retroceder más de un 6% durante la jornada, mientras los bonos soberanos también operaban en baja.

El vínculo económico entre ambos países explica parte del efecto de contagio. Brasil es el principal socio comercial de Argentina y los movimientos de su moneda pueden modificar la competitividad relativa de las exportaciones y las importaciones, además de influir en las expectativas de los inversores sobre la región.

La depreciación del real también puede ejercer presión sobre el tipo de cambio real multilateral argentino, al encarecer relativamente los productos argentinos frente a los brasileños si el peso no acompaña el movimiento.