Lionel Messi sigue acumulando hitos en una carrera repleta de récords y, en el Mundial 2026, tiene la posibilidad de alcanzar una nueva marca histórica. El capitán de la Selección argentina está muy cerca de convertirse en el jugador con más triunfos en la historia de las Copas del Mundo, una estadística que, llamativamente, la FIFA no reconoce de manera oficial.

Tras la victoria de Argentina frente a Austria, el rosarino sumó un nuevo éxito mundialista y quedó a las puertas de superar una cifra que lo ubicaría en la cima de una de las estadísticas más importantes de la competencia.

El debate surge porque la FIFA contabiliza únicamente los partidos definidos dentro de los 90 minutos reglamentarios. Bajo ese criterio, algunas victorias obtenidas en series de penales no son consideradas triunfos oficiales para los jugadores, pese a que sí significaron clasificaciones para sus selecciones.

Distintos analistas y especialistas en estadísticas deportivas sostienen que, considerando el resultado final de cada encuentro, Messi ya se encuentra entre los máximos ganadores de la historia de los Mundiales y podría adueñarse en soledad del récord durante esta Copa del Mundo.

La discusión no es nueva. En varias oportunidades, los registros históricos del fútbol han generado diferencias entre las estadísticas oficiales de la FIFA y las que manejan organismos especializados o historiadores del deporte.

Mientras tanto, el capitán argentino continúa sumando capítulos a una trayectoria única. Con 39 años, sigue siendo una de las figuras del Mundial 2026 y uno de los principales responsables de la clasificación de la Selección argentina a los 16avos de final.

Más allá de cómo se contabilice la estadística, la realidad es que Messi continúa ampliando su legado en la máxima cita del fútbol. Cada partido disputado le permite acercarse a nuevas marcas históricas y reafirmar su lugar entre los futbolistas más importantes de todos los tiempos.