El Regimiento de Montaña 22 hará ejercicios de tiro este viernes en Marquesado

La Guarnición Ejército San Juan informó que este viernes 26 de junio se llevarán adelante ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, en Marquesado, Rivadavia.

Las actividades estarán a cargo del Regimiento de Infantería de Montaña 22 "Teniente Coronel Juan Manuel Cabot" y se desarrollarán entre las 7:30 y las 14 horas, como parte de las tareas de instrucción y adiestramiento que realiza habitualmente la unidad militar.

Desde la institución señalaron que las prácticas tendrán lugar dentro del predio militar emplazado entre la Ruta Nacional 60, la Avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda.

Podrían escucharse detonaciones

Las autoridades solicitaron a la comunidad tener presente la realización de estos ejercicios, ya que durante la jornada podrán percibirse detonaciones y movimientos vinculados a las actividades programadas.

El objetivo de estas maniobras es fortalecer la capacitación y preparación operativa del personal militar, permitiendo mantener los niveles de instrucción necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

En ese sentido, desde el Ejército remarcaron que los ejercicios forman parte de los planes regulares de entrenamiento y se realizan de manera periódica en espacios especialmente habilitados para este tipo de prácticas.

Estrictas medidas de seguridad

La Guarnición Ejército San Juan destacó que todas las actividades se desarrollarán bajo estrictas medidas de seguridad y dentro de las instalaciones militares autorizadas, sin afectar las zonas destinadas al uso público.

Además, recordaron que el Campo Militar General Sarmiento cuenta con las condiciones necesarias para este tipo de adiestramiento, garantizando el desarrollo seguro de las prácticas con armamento y munición de guerra.

Por este motivo, recomendaron a los vecinos de Marquesado, Rivadavia y zonas cercanas no alarmarse ante posibles ruidos de disparos o movimientos inusuales durante la mañana y el mediodía del viernes, ya que forman parte de los ejercicios previamente planificados por la fuerza.