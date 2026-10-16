El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, confirmó a DIARIO HUARPE que la reglamentación de la Ley de Desarrollo Local Minero está en su etapa final y que el Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin) se encuentra en proceso de adjudicación.

"La reglamentación de parte de los equipos técnicos tanto de Producción como de Minería ya se ha terminado. El reglamento está en una instancia de revisión por parte de asesoría letrada que está ajustando, dándole torque, porque es una herramienta muy valiosa en la cual hemos trabajado mucho", señaló Perea a este medio.

Sobre la matriz de impacto socioeconómico, la otra herramienta clave de la ley, el ministro indicó que "ya también está en su instancia final".

Respecto del registro de proveedores, Perea explicó que "las ofertas están en su instancia de evaluación (...) una vez que se haya adjudicado, en un plazo de 45 a 60 días aproximadamente, ya el sistema estará listo y operativo", señaló. Y agregó: "Tenemos plena esperanza de que sea a fines de diciembre".

El ministro aclaró además un punto importante sobre la gestión del sistema: "Es un instrumento que va a manejar y va a gestionar el Estado provincial. La licitación es simplemente la creación de la herramienta y del sistema que lo va a gestionar".

Cómo es el sistema que se licitó

DIARIO HUARPE informó en septiembre que el Ministerio de Minería licitó por un presupuesto oficial de US$242.000 el desarrollo del sistema informático del Repromin, a través de la Licitación Pública 03-2026. El contrato no se limita a la creación de una base de datos: incluye el diseño, desarrollo, implementación y puesta en producción de los módulos I, II, III y IV, la entrega del código fuente, un dossier técnico y un programa de capacitación formal.

El pliego también establece que el proveedor deberá prestar mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo, además de soporte técnico bajo niveles de servicio comprometidos y tareas de seguimiento, apoyo, capacitaciones y validación documental y de datos de los proveedores.

Con el reglamento en revisión legal y el Repromin en etapa de licitación, el camino hacia la plena implementación de la Ley de Desarrollo Local Minero queda atado a dos procesos administrativos que deberían resolverse en las próximas semanas. La matriz socioeconómica, en tanto, también está en su instancia final según lo indicado por el ministro.

Para los proveedores mineros, la puesta en marcha de estas herramientas es clave: es la instancia que les permitirá inscribirse, certificar su condición de proveedor local y computar sus contrataciones para las metas que fija la ley.