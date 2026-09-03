El incendio que afectó a distintas zonas de Pocito destruyó viviendas y provocó que varias familias perdieran todo, aunque no hubo personas fallecidas ni heridos de gravedad. El fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica, confirmó que la pericia de Bomberos determinó que el fuego fue intencional y explicó qué penas podría afrontar quien sea identificado como responsable.

“Hasta el momento no tenemos una prueba directa respecto de algún responsable. Debemos recurrir a lo que llamamos prueba indiciaria, que nos permita comprobar la responsabilidad de alguna persona en particular”, señaló Achem en radio Sarmiento.

El fiscal explicó que ya fueron entrevistados más de 10 vecinos de la zona, aunque ninguno pudo aportar hasta ahora un testimonio que permita identificar directamente a quien inició las llamas.

“Lo que informa la pericia de Bomberos es que el incendio ha sido intencional. Estamos intentando también establecer la magnitud del daño producido”, sostuvo.

Las penas que podría afrontar

El Código Penal argentino establece distintas escalas según las características del incendio y sus consecuencias. Para un incendio intencional que genere peligro común para los bienes, la pena prevista es de 3 a 10 años de prisión. Si además existió peligro de muerte para alguna persona, la escala puede alcanzar entre 3 y 15 años.

En el caso de Pocito, la destrucción de viviendas y las pérdidas sufridas por las familias serán parte de la evaluación de los daños. Sin embargo, el hecho de que no se hayan registrado muertes ni heridos de gravedad marca una diferencia respecto de los supuestos más graves contemplados por la legislación.

Qué pasa si el fuego fue provocado por negligencia

Achem también explicó que la investigación debe determinar si existió intención de provocar el incendio o si se trató de una conducta imprudente que terminó con el fuego fuera de control. “Si uno no ha podido regular el fuego que produjo, podría llegar a ser una figura culposa que incide un poco menos en la pena”, explicó el fiscal.

Para un incendio culposo, el artículo 189 del Código Penal contempla una pena de 1 mes a 1 año. Si la conducta puso en peligro de muerte a alguna persona o provocó su muerte, la escala puede llegar hasta 5 años.

Dos hipótesis bajo análisis

La Fiscalía trabaja actualmente sobre dos hipótesis y analiza a personas vinculadas con la zona. Achem decidió no revelar los detalles para no afectar la investigación. “Tenemos dos hipótesis y las estamos trabajando”, afirmó.

El fiscal también fue consultado sobre la posibilidad de que quienes acostumbran realizar quemas para limpiar malezas hayan perdido el control del fuego. “Que se les haya ido de las manos no es justificativo”, respondió.

Mientras continúan las pericias y el relevamiento de los daños, la Fiscalía busca reunir elementos que permitan determinar quién provocó el incendio y bajo qué circunstancias. La investigación deberá establecer, además, si corresponde atribuir una conducta intencional o culposa y cuál es la responsabilidad concreta de quien resulte señalado.