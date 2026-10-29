Enrique Manni, jefe del Noveno Distrito de Vialidad Nacional, decidió adherir al régimen de retiro voluntario impulsado por el Gobierno nacional, en medio de la crisis que atraviesa el organismo. El ingeniero había asumido la conducción en abril de 2024 y cuenta con 35 años de trayectoria en la repartición.

Desfinanciamiento y salida de profesionales

La salida se produce en un contexto marcado por las dificultades presupuestarias, el atraso salarial y la pérdida de personal técnico. Al menos ocho profesionales de San Juan, entre ingenieros y contadores, también optaron por el retiro voluntario.

Manni había advertido al asumir que debía administrar recursos limitados para sostener tareas de conservación, señalización y seguridad vial en más de 1.500 kilómetros de rutas nacionales de la provincia. La falta de fondos para combustible y otras necesidades operativas habría complicado la gestión, según el artículo periodístico.

Quién quedará al frente del distrito

Tras la salida de Manni, el ingeniero Luis Lucero, actual jefe de Obras, quedó provisoriamente al frente de la delegación mediante la cadena administrativa de firmas digitales. Lucero tiene alrededor de 40 años, dos décadas de servicio en Vialidad Nacional y experiencia en el área de Estudios y Proyectos.

Su continuidad aparece como una alternativa para sostener el funcionamiento del distrito, mientras se define quién ocupará formalmente la conducción. La salida de Manni también abre una disputa política por el control de una repartición estratégica para la provincia, de acuerdo con la información publicada por Tiempo de San Juan.

Una repartición en crisis

La partida del jefe local se suma a otras salidas de profesionales con experiencia en conservación, inspección y planificación vial. El escenario plantea interrogantes sobre la capacidad operativa del organismo para sostener el mantenimiento de las rutas nacionales en San Juan.